シェングン、ロケッツ新加入のデュラントとの会話を明かす…「慣れるのに2週間あげた」

ヒューストン・ロケッツのアルペレン・シェングンが、出身地であるトルコの番組『Socrates Dergi』に出演。オフシーズンにロケッツに加入したケビン・デュラントにまつわるエピソードを語った。

シェングンは、デュラントのトレード成立直後はコミュニケーションを控え「慣れるのに2週間あげた」と語った。新たに加入したスーパースターに対し、時間をかけてチームや環境に馴染んでもらいたいというシェングンなりの配慮のようだ。2週間後にシェングンはデュラントに以下のメッセージを送った。

「チームへようこそ。君とプレーするのが本当に楽しみだ。最高のシーズンにしよう」

デュラントからはすぐに返事があり、「今年、素晴らしいことを成し遂げよう」というメッセージを受け取ったという。チームを支える若きエースとレジェンドとの間にはすでに信頼関係が構築されはじめているようだ。

また、シェングンはデュラントにまつわる別のエピソードも展開した。昨シーズン、フェニックス・サンズと対戦した際、シェングンは当時サンズの一員であったデュラントに対して「ダブルチームに来ないで、1対1で勝負させてくれ」と冗談交じりに発言したという。この発言に対し、デュラントは以下のように返事をした。

「それはないね。君はもうオールスター選手なんだ。もう1対1で守りにつかれることなんてないよ。慣れることだね」

2021年にNBA入りした23歳のシェングンは、来シーズンで5年目を迎える。昨シーズンは平均19.1得点10.3リバウンド4.9アシストを記録し、自身初のオールスターにも選出された。なお、昨シーズンのロケッツは強豪ひしめくウェスタン・カンファレンスで第2シードを勝ち取りプレーオフを迎えたものの、ゴールデンステイト・ウォリアーズとの第1ラウンドで第7戦にまでおよぶ激闘の末敗れている。

2025-26シーズン、デュラントというリーグ最高峰のスコアラーを迎え入れたロケッツは、昨シーズン以上の結果を残すことができるか。シェングンとデュラントとのケミストリーにも注目が集まる。