【完全無料】「ホリエモンAI学校」講師直伝！ChatGPT・Gemini・NotebookLM・Felo連携で「情報収集→資料作成」効率化ガイド

2022年11月、生成AI「ChatGPT」が一般公開されてから、まもなく3年が経とうとしています。以来、さまざまな生成AIサービスが登場し、日々その精度や使いやすさが向上し続けています。現在では、業務効率化を目的に、ビジネスの現場でも生成AIを活用する動きが広がっています。

しかし一方で、日本国内における生成AIの活用は、諸外国と比べて大きく遅れを取っているのが実情です。総務省が2025年7月に発表した「情報通信白書」によると、生成AIを使ったことがあると回答した日本人の割合は、2024年度に26.7%。前年度の約3倍と急増しているものの、中国（81.2％）、アメリカ（68.8％）、ドイツ（59.2％）といった国々と比べると、まだまだ低い水準にとどまっています。

そこで今回、ホリエモンAI学校の技術責任者として、これまで数多くの企業や職種のAI活用支援を行ってきた経験をもとに、「無料で完結できる」生成AI活用術の中でも、ビジネスにおいて最も基礎でありながら重要なスキルである「情報収集」に焦点をあてて、実践的な活用法をご紹介します。

4つの生成AIツールを組み合わせれば、調査・分析・資料化が“無料で高速化”できる

「業務の効率化をしたい」「新しいことに挑戦したい」と思いながらも、AI 活用には費用や習熟のハードルがあると感じている方は多いのではないでしょうか。また、すでにChatGPTを使ってはいるものの、「質問を投げて、回答を得る」という使い方で止まってしまっている人も少なくないと感じています。

しかし現在はChatGPT・Gemini・NotebookLM・Felo Slidesという4つの無料生成AIツールを組み合わせるだけで、調査・分析・資料化の一連の作業を、ゼロ円で高速化できます。

生成AIを活用した情報収集には、大きく3つのメリットがあります。

1.スピード：従来であれば半日かかっていた情報探索がわずか30分前後で完了します。

2.網羅性と深掘りの両立：検索エンジン上位表示だけでなく、統計・論文・動画なども含めて横断的に収集でき、さらに内容の重複や偏りも自動で整理してくれます。

3.検証のしやすさ：NotebookLMやGemini Deep Researchは、回答に自動で出典リンクが付くため、情報の裏どりもワンクリックで可能です。

一度プロンプト（生成AIへの指示文）の雛形を作っておけば、次回からはテーマ名を差し替えるだけで再利用でき、再現性も非常に高いのが特徴です。

それぞれのツールの役割や登録方法については以下の表にまとめました。

3つのステップで回す“無料AI連携フロー”

ここからは、ChatGPT・Gemini・NotebookLM・Felo Slidesの4つの無料ツールを連携させて、調査・分析・資料化を行う具体的な手順をご紹介します。ポイントはたった3ステップ。誰でもすぐに試せるフローです。

ステップ1 ChatGPTで「検索キーワード」を一括生成

最初の壁は「そもそも何を検索すれば目的の情報にたどり着けるのか」です。ここは ChatGPTに丸投げし、関連性の高い検索キーワードを把握します。

雛形プロンプト(1)

「〇〇」を調べたいです。SEOを意識した検索キーワードを10個提案してください。

たとえば 「生成AI時代にサラリーマンができること」 と入力すると、「副業 AI コンサル」「Prompt エンジニア 学習」「社内 業務自動化 ツール 事例」など、検索エンジンでもヒットしやすい語句が返ってきます。出てきたキーワードは、後の工程に備えてメモアプリなどにコピーしておきましょう。

ステップ2 Gemini Deep Researchで自動収集と要約

次に ステップ1で得たキーワードを元に、Geminiで情報を一括収集し要約します。Geminiのウインドウを開き、次のように指示をしてください。

雛形プロンプト(2)

以下のキーワードを元に、「〇〇」を調査してください。要点を箇条書きで、各ポイントに出典リンクを付け、Markdown形式でまとめてください。

〈ここにキーワード一覧を貼り付け〉

Geminiは指定キーワードに関連するウェブ上の記事・統計資料・ニュースなどを横断的に収集し、出典URL付きの要約を Markdown形式で返してくれます。無料プランでも月に数回は利用できるため、社内業務に関する調査には十分対応可能です。

ステップ3 NotebookLMでスライド構成を抽出し、 Feloで資料に仕上げる

Gemini が出力した Markdown を コピーして NotebookLM の新規ノートに貼り付けスライド構成を自動生成します。NoteboolLMには以下のプロンプトを送ります。

雛形プロンプト(3)

この資料を基に、5〜7枚のスライド構成を作成してください。各スライドに

・タイトル（25字以内）

・要点（1〜3行、50字以内）

・引用リンク

をMarkdownリストで出力してください。

NotebookLMは条件通りのスライド構成（アウトライン）を自動生成し、出典リンクも保持してくれます。あとは、そのMarkdownをFelo Slidesにコピペして「Generate」ボタンを押すだけ。たった数十秒で、配色・フォント・図版が整ったスライドが完成します。PDFでもPowerPoint形式でもワンクリックでダウンロードできます。

実践サンプル：生成AI時代にサラリーマンができること

実際にこの3ステップを回してみたところ、

・ステップ1（ChatGPT）では、副業や業務効率化に関する10個の検索ワードを即生成。

・ステップ2（Gemini ）では、国内外のAI活用による自動化成功例や副業マーケットの統計データを網羅的に要約。

・ステップ3（NotebookLM ）では、「Slide1：生成AIで変わる仕事の地図」「Slide2：10 分で作る AI 業務マニュアル」「Slide3：副業で稼ぐ Prompt 作家」といった具体的なスライド構成を生成。Felo Slides で仕上げた6枚のスライドには挿絵やデザインも自動で反映されそのまま社内説明会で使えるレベルに仕上がりました。

所要時間ははじめの入力からスライドのダウンロードまでで30分弱です。完全無料でここまで仕上がるため、まさに生成AI時代に必須のビジネススキルと言えるでしょう。

活用前に知っておきたい「失敗を防ぐ3つのポイント」

生成AIは、非常に優れたビジネスパートナーになり得ますが、活用する上で注意すべき点もあります。以下の3つは特に重要です。

1.数値や固有名詞は必ず出典先で裏どりを。

AI はときに事実関係を誤ることがあります。とくに統計データや人名・企業名などは、出典リンクや信頼できる一次情報で必ず確認しましょう。

2.社外秘資料のアップロードは避ける。

セキュリティの観点から、非公開情報や機密資料のアップロードは避けましょう。要約用には一般公開情報だけを使い、原文は社内ストレージで管理する形が安全です。

3.プロンプトには目的・形式・制約を必ず明示。

たとえば「Markdown 形式」「タイトルは 25 字以内」など、出力の形式や制約条件を具体的に伝えるほど、AIの出力は再利用しやすく、精度も高まります。

無料で物足りなくなったときの拡張ステップ

今回ご紹介したツールはすべて無料で始められますが、機能や使用回数に制限があるのも事実です。無料プランで効果を実感できたら、次のステップとして有料版の活用を検討するのも選択肢です。

• ChatGPT Plus／Teamsを契約すれば複数ファイルの同時解析や画像生成機能が解放されます。

• Gemini Advancedにアップグレードすると Deep Researchの回数制限が実質解除され、Agent Modeでより複雑な分析・比較も実行可能になります。

• Felo Slidesの有料クレジットを追加すれば、高解像度 PDFの出力やブランドテンプレートなど、資料の完成度が向上する機能を利用できます。

まずは無料の範囲で成果を体験し、頻度・量・品質のどこかに不足を感じた段階で段階的に有料プランへ切り替えるのが費用対効果を最大化するコツです。

まとめ：4つのツール連携で、リサーチ作業の効率化が可能

生成AIを活用したリサーチは、スピード・網羅性・検証性の3つがそろった、まさにビジネスパーソン必須のリサーチ手法です。

今回ご紹介したChatGPT → Gemini → NotebookLM → Felo の4ツールの連携フローを一度覚えてしまえば、あとはテーマ「〇〇」の部分を入れ替えるだけで、いつでも再利用可能になります。今日からぜひ試して、情報収集とアウトプットの「スピード」と「質」がどれほど変化するか体感してみてください。

