新卒採用総数の前年度比共同通信社は19日、主要企業111社に実施した2027年度入社の新卒採用に関するアンケートをまとめた。前年度実績より「減らす」と回答した企業は1年前の前回調査から11ポイント増加の23％（25社）で、「増やす」と回答した企業を5年ぶりに上回った。調査からは人手不足に一服感が見られる。一部では、人工知能（AI）が業務を代替し始めている。27年度計画で採用数を「増やす」と回答した企業は16％（18社