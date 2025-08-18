ボディビルダーでタレントの横川尚隆さん（31）が、2025年8月14日にインスタグラムを更新。「ちょっとスッキリしてきた」という近影を公開した。

「だいぶプロテインになってきてる」

横川さんはボディビルの世界大会「ミスター・オリンピア」挑戦を表明している。8月4日に更新したYouTubeで、一時101〜102キロまで増量したことと、大会までに「85より下くらい」まで減量することを明かしていた。

8月14日のインスタグラムでは「肉塊（にくこん）」と切り出し、鏡に映る上半身裸の自身の写真を公開。筋肉が盛り上がり、かなり大きな肉体に見える。

横川さんは「だいぶプロテインになってきてる」としつつ、「やっとちょっとスッキリしてきた」と、体を絞っている最中であることも明かした。ここからさらに「あとマイナス10kgくらい」減量するという。

コメント欄には「でかすぎる！！ すごい！」「岩やん」「もう熊みたくデッカい」「エグい身体、、、ここから脂肪だけ絞るとか、、仕上がりが楽しみです」「いや、これマジで世界獲れる 心底応援してます。世界の横川！！！！」などと書き込まれている。

また、「肉塊（にくこん）」との書き出しに「にくこん？ 肉塊（にくかい）じゃなくて？ 笑」とのツッコミも。横川さんは「これかいって読むんですか？」と反応している。