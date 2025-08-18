8月24日〜8月31日、Laufeyとのコラボ決定！PEANUTS Cafe

ソニー・クリエイティブプロダクツは、PEANUTS Cafeの一部店舗にてグラミー受賞アーティスト、Laufey(レイヴェイ)とのコラボレーションします。

PEANUTS Cafe

【実施期間】

2025年8月24日(日)から8月31日(日)

【店舗情報】

PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-14-30 WITH HARAJUKU B2F

PEANUTS Cafe 大阪

所在地：〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY 1F

ソニー・クリエイティブプロダクツは、PEANUTS Cafeの一部店舗にてグラミー受賞アーティスト、Laufey(レイヴェイ)とのコラボレーション！

コラボレーションはLaufeyの最新アルバム『A Matter of Time(ア・マター・オブ・タイム)』の発売を記念し、8月24日(日)から世界各国で開催される「A Very Laufey Day(ア・ベリー・レイヴェイ・デイ)」の一環として、東京・原宿の「PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen」と大阪の「PEANUTS Cafe 大阪」にて開催されます。

PEANUTS Cafeでのコラボレーションは幼い頃からPEANUTSが大好きだったというLaufeyの想いから実現しました。

アルバムのタイトルである「A Matter of Time」をもじった抹茶ラテ「A Matcha of Time(ア・マッチャ・オブ・タイム)」や、Laufeyの世界観をイメージしたスペシャルパフェがコラボレーションメニューとして登場します。

また、コラボレーションメニューを注文した方にスペシャルコミックカードを数量限定で配布予定です。

【コラボレーションメニュー】

A Very Laufey Dayコラボレーションメニュー

「A Matcha of Time 〜スヌーピーの抹茶ラテ〜」(原宿店) 924円(税込)

「A Matcha of Time 〜スヌーピーの抹茶ホイップラテ〜」(大阪店) 1,012円(税込)

「A Berry Laufey Day 〜スヌーピーのベリーパフェ〜」(原宿店・大阪店) 1,320円(税込)

※いずれも期間限定で提供され、コラボレーションメニューを注文した方にはスペシャルコミックカードを数量限定で配布予定です。

【Laufeyとは】

2024年のグラミー賞で「Best Traditional Pop Vocal Album」を受賞し、全世界での楽曲累計再生回数が50億回を超える、アイスランド出身の新世代シンガー・ソングライター＝Laufey(レイヴェイ)。

クラシックやジャズを取り入れた独自のポップ・サウンドが注目を集め、その「ニュー・クラシカル」な魅力で、Z世代をはじめ幅広い世代に愛されています。

【リリース情報】

Laufey | レイヴェイ

最新アルバム『A Matter of Time｜ア・マター・オブ・タイム』

レイヴェイ_ア・マター・オブ・タイム_ジャケット写真

配信版、輸入盤：2025年8月22日(金)発売

国内盤CD：2025年8月27日(水)発売

SICX-30244 2,970円(税込)Blu-spec CD2

初回限定封入特典：日本限定メッセージ・カード

全14曲収録(国内盤はボーナストラック1曲収録予定)

1. Clockwork クロックワーク

2. Lover Girl ラヴァー・ガール

3. Snow White スノー・ホワイト

4. Castle in Hollywood キャッスル・イン・ハリウッド

5. Carousel カルーセル

6. Silver Lining シルバー・ライニング

7. Too Little, Too Late トゥー・リトル、トゥー・レイト

8. Cuckoo Ballet (Interlude) カッコウ・バレエ(インタールード)

9. Forget-Me-Not フォゲット‐ミー‐ノット

10. Tough Luck タフ・ラック

11. A Cautionary Tale ア・コーショナリー・テイル

12. Mr. Eclectic ミスター・エクレクティック

13. Clean Air クリーン・エアー

14. Sabotage サボタージュ

Bonus Track (国内盤のみのボーナス・トラック)

15. Clockwork (Voice Note) クロックワーク(ヴォイス・ノート)

【プロフィール】

●本名：レイヴェイ・リン・ヨンスドッティル。

1999年4月23日、アイスランドのレイキャヴィーク生まれ(26歳)。

●幼少期よりピアノやチェロを始め、2009年15歳でチェロのソリストとしてアイスランド交響楽団と共演を果たす。

●2014年、アイスランド版「Got Talent」のファイナリストまで進出し、翌2015年には「ザ・ヴォイス アイスランド」のセミファイナリストまで進出。

●2020年4月、デビューSG「Street by Street」をリリース - アイスランド国営放送のラジオで1位を獲得。

●2020年9月、ビリー・アイリッシュ「My Future」のカヴァー動画をSNSにアップしたところ、ビリー本人がリポストしたことで大きな反響を呼ぶ。

●2021年4月、米名門バークリー音楽大学を奨学生として卒業。

デビューEP「Typical of Me」をリリース。

●2021年11月、ロンドン交響楽団とのコラボSG「Let You Break My Heart Again」をリリースし、同月には＜ロンドン・ジャズ・フェスティバル＞に出演。

●2021年12月、Dodieとコラボしセオドア・シャピロ「Winter Weather」をカヴァーしたSG「Love To Keep Me Warm」をリリース。

●2022年1月、米人気テレビ番組「Jimmy Kimmel Live!」に出演。

●2022年8月、デビューAL『Everything I Know About Love』をリリース - ビルボード・オルタナティヴ・ニューアーティスト・アルバムのチャートで1位を獲得。

●2023年6月、ブルーノート東京において日本での初ライヴを披露。

●2023年9月、2nd AL『Bewitched』をリリース - ビルボード・ジャズ・チャートで1位を獲得すると同時に、Spotifyグローバル・チャートで歴代ジャズ・アルバムとしては最高位となる初登場2位を獲得。

●2024年2月、＜第66回グラミー賞＞にて『Bewitched』が「Best Traditional Pop Vocal Album賞」を受賞。

●2024年4月、グラミー受賞作品『Bewitched』に新曲4曲を追加収録した最新デラックスAL『Bewitched: The Goddess Edition』をリリース。

●2024年8月、レイヴェイの単独公演としては最大級となるハリウッド・ボウル公演(17,000人集客)を行う。

●2024年8月、＜SUMMER SONIC 2024＞初出演。

●2025年8月、最新アルバム『A Matter of Time(ア・マター・オブ・タイム)』をリリース予定。

