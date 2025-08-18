¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼Õºá¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ä¡©¡×¸µ¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤ËÆ±Áë²ñ¤ÇºÆ²ñ¤·¡¢¤¢¤¤ì¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢Æ±Áë²ñ¤Ç¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤ò¤¤¤¸¤á¤¿ÃË»Ò¤¿¤Á¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤¢¤¤ì¤¿ÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä
¡Ö¾®³Ø6Ç¯À¸¤Îº¢¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÃË»Ò3¿ÍÁÈ¤«¤é¤Ò¤É¤¤¤¤¤¸¤á¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤·¡¢¤½¤ÎÃË»Ò¤¿¤Á¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î15Ç¯¸å¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÆ±Áë²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢½ô»ö¾ð¤«¤é»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ä¤Æ»ä¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤¿ÃË»Ò¤¿¤Á¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÃË»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Øµ×¤·¤Ö¤ê¡ª¡¡¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¡©¡Ù¡Ø¤¹¤²¡¼¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡ª¡Ù¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç²áµî¤Ë»ä¤ò¤¤¤¸¤á¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ë¤¢¤¤ì¡¢¡Ø¤Þ¤º¤Ï¼Õºá¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ä¡Ä¡©¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2023Ç¯6·î¡Ë
¢¦ ¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤·¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£