¡¡ÂçÃÀºÓÇÛ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡½¡½¡£¥Ñ£²°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£±£·Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤ò£·¡½£µ¤Ç¿¶¤êÀÚ¤ê£²¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÂçÉýÊÑ¹¹¡£¼çÎÏ¤ÎËüÇÈ¡¢·´»Ê¡¢ÌîÂ¼¡¢¸Þ½½È¨¡¢ÀÐ°æ¤ò³°¤·¡¢£±ÈÖ¤Ë¤Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÃæÅç¡¢£µÈÖ¤ËÌðÂô¡¢£¶ÈÖ¤Ë¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤ÎÍ±à¤òÈ´¤Æ¤¤¹¤ëÉÛ¿Ø¤Ç³ÚÅ·Àï¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤À¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢Á°Æü£±£¶Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤ëÁª¼ê¤ËÂÎ¤ÎÄ¥¤ê¤È¤«¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¡Ö¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¼çÎÏ²¹Â¸ºö¤ò¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¥É¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ë·è¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ÛÎã¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¼ó°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÎ©¾ì¡£²¼°Ì¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤Ë¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¼þÊÕ¤ÎÀ¼¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¼çÎÏ¤ÎÂÎÄ´ÌÌ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£²Æü¤«¤éËÜµòÃÏ¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Û¡¼¥¯¥¹¤È¤Î£³Ï¢Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ï»Ä¤ê£¶»î¹ç¡£¸½¾õ¤Ï£³¥²¡¼¥àº¹¤À¤¬¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤ÇÃ¡¤±¤Ð¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï°ìµ¤¤Ë¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£¼¡²ó¤Î£³Ï¢Àï¤Ç¤ÏºÇÄã¤Ç¤â¾¡¤Á±Û¤·¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½à¥ê¥¹¥¯á¤òÈÈ¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¼çÎÏ¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤¹Á¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Î»×¤¤¤¬¥Ê¥¤¥ó¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¼çÎÏ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÌðÂô¤ÈÍ±à¤Ï¤È¤â¤ËÅ¬»þÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¡Ê¸·¤·¤¤¡ËÀï¤¤¤âÀ®Ä¹¤Î°ì¤Ä¡£ÌðÂô·¯¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¤¬¡¢»ëÀþ¤Ï¤³¤ÎÀè¤ËË¬¤ì¤ëÂç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤·¤¿¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦°ËÆ£¤â£·²ó£±£°£°µå¤ÇÍ¾ÎÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¹ßÈÄ¡£¼¡²óÅÐÈÄ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ë¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ×¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡Ãå¡¹¤È¿Ê¤á¤é¤ì¤ë½ÉÅ¨¹¶Î¬¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤Ï¡ÖÂëÊá³Í¡×¤Ë¸þ¤±¤¿ÀÄ¼Ì¿¿¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£