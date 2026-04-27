26日の楽天―西武戦（楽天モバイル最強パーク）で10回表の西武の攻撃中にグラウンドに出現したハトが無事に飼い主の長坂隆志さん（72）の元へ戻った。同球場の防災センターで一夜を過ごし、食欲もなかったが、長坂さんに抱かれると元気な姿を見せた。ハトは25日に稚内からスタートし、埼玉まで1100キロを戻るレースに参加。長坂さんはこの日午前中に埼玉から仙台まで車で迎えに訪れ、「残り300キロぐらい。帰ってきてほし