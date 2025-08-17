試合中のさり気ない行動にも称賛

第107回全国高校野球選手権は17日に第12日目が行われ、第1試合で仙台育英（宮城）は沖縄尚学に延長タイブレークの末に3-5で敗れた。試合後に須江航監督が見せた行動や言葉に注目が集まっているが、試合中に見せた選手への態度にも称賛の声が見られる。

吉川陽大投手（3年）が11回151球を投げ抜いたが、延長の末に惜敗した。試合後、須江監督は自ら沖縄尚学の比嘉公也監督に歩み寄り、健闘を称えるかのように握手。さらに選手ひとりひとりに祝福の言葉を掛け、拍手で見送っていた。

また、須江監督は試合後、2部制で夜遅くまで延長が続くことを「人生最高の夜ふかしですよ」と肯定。これまでも「青春って、すごく密なので」「人生は敗者復活戦」など数々の名言を残して話題を集めてきた。

これ以外にも、4回の好機に代打で出た選手が投ゴロで倒れた場面では、メガホンを叩いて称える様子が中継に映し出された。また。9回にゴロをファンブルして失策を喫した選手の肩を叩く姿、延長タイブレークの10回、1死満塁の好機で一直に倒れ併殺となった選手がベンチにもどってきたところを励ます場面も見られた。

これらの行動にSNSでは「こういうフォローしてもらえると、選手ってすごい助かるんだろうなぁ」「自分がもし球児ならこの監督さんの下でプレーしたい」「これが本当の教育」「高校野球監督の模範的な人だよね」「ほんとに素敵な監督」「まじでいい人すぎる」などの声が寄せられた。（Full-Count編集部）