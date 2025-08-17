西日本短大付の2番・井上の打席での応援歌は名探偵コナンのテーマ曲

第107回全国高校野球選手権は17日に第12日目が行われ、第3試合で西日本短大付（福岡）は東洋大姫路（兵庫）に2-3で敗れた。これまでも応援団が奏でる数々の“名曲”で話題となっていたが、この日も「いいね〜」「好き！」など注目を集めた一曲があった。

それは「2番・遊撃」で出場した井上蓮音内野手（3年）の打席での応援歌となっていた「名探偵コナン」のメインテーマ。超人気推理漫画「名探偵コナン」はアニメ化され、その際に使われているお馴染みのメロディーだ。

西日本短大府はドヴォルザークの交響曲第9番「新世界」や、競馬のG1レース前に流れるファンファーレ（関東版）、人気ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」の代名詞的楽曲「うまぴょい伝説」などで盛り上げてきた。同校の公式インスタグラムによれば、井上には昨夏、今春に続いてコナン曲を使っているそうで、応援団にも一体感が増している。後押しされるかのように、井上は9回の第5打席で右前打を放った。

SNS上には「西短のコナンのテーマ好きすぎるから早く打たないでほしい、ごめん」「G1→うまぴょい→コナン 西短。なかなかよい」「西短の応援ええな、G1ファンファーレからのウマ娘からのコナン」「西短の井上くんが応援歌がコナンなのが良」「西短の応援歌がコナン！ ヒット出たー」「コナンパワーでなんとか」などのコメントがあった。（Full-Count編集部）