【GUの黒】が大人可愛い！ 40・50代が狙いたい「990円ワンピ」

コーデをキリッと引き締めながら、洗練された雰囲気をまとえる黒のアイテム。今【GU（ジーユー）】では、大人の着こなしにぴったりの黒ワンピがお値下げ中！ トレンドのバブルシルエットやティアードなど甘めのデザインも、シックな黒なら40・50代もトライしやすいはず。今なら\990（税込）というお手頃価格なので、ぜひ早めにチェックして。

羽織をプラスしやすくオンオフ問わず着回せる

【GU】「バブルヘムワンピース」\990（税込・セール価格）

今シーズンのトレンドであるバブルシルエットを採用したワンピース。今っぽくこなれたコーデを楽しめます。上半身は細リブでコンパクトになっているため、シャツやジャケットなどをレイヤードしやすいのもポイント。黒ならきちんと感も醸し出せて、オンオフ問わず着回せそうです。

甘めデザインでも黒なら大人も着こなしやすい

【GU】「テクスチャーキャミソールワンピース」\990（税込・セール価格）

足元まで華やかに演出する、ティアードデザインのワンピース。サイドのリボンやウエストのギャザーなど、女性らしいディテールも魅力の一着です。甘めのデザインですが、シックな黒なら大人も着こなしやすいはず。タンクトップと合わせてヘルシーに、シアーシャツを羽織って上品に。あらゆるスタイルを楽しんでみて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M