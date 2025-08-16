5月に右肘負傷で初の長期離脱

巨人は16日、岡本和真内野手を1軍に昇格させた。同日に東京ドームで行われる阪神との伝統の一戦は、6月3日に死去した長嶋茂雄終身名誉監督の追悼試合として実施され、大事な舞台で主砲が復帰を果たす。このほか、今季9勝と先発の軸を担ってきた山崎伊織投手を抹消するなど、計6人の大量入れ替えとなった。

岡本は5月6日の阪神戦（東京ドーム）で一塁を守った際、打者走者と交錯。右肘を負傷し、翌日に登録抹消された。2018年に1軍に定着してから初めての長期離脱となったが、今月3日からイースタン・リーグで実戦に復帰していた。

阿部慎之助監督は15日の試合後に「明日から出てもらいます。三塁？ そうです」と述べ、長嶋茂雄氏の定位置だった「三塁」で岡本の先発出場を明言した。

岡本は離脱まで32試合に出場し、8本塁打を含む36安打で打率.308を記録。2軍では8試合で21打席に立ち、打率.263だった。

他に宮原駿介投手、井上温大投手を登録。15日の阪神戦で先発し、4回4失点だった山崎に加え、馬場皐輔投手、乙坂智外野手を抹消した。（Full-Count編集部）