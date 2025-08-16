室内で干している折りたたみ傘。その下に、ふわっと入ってきたのは1歳4か月になる猫の「ぜん」くんです。

「干してると入るよね」という飼い主さんのつぶやきにもあるように、日常的に見られる光景のようです。それにしても、傘の陰でたたずむようすが、なんともかわいらしい一枚に仕上がっています。

飼い主さんによると、ぜんくんは性格も行動もとても正直な男の子。嫌なことは嫌と態度でしっかり示すタイプですが、その分、好きなことや気になることにも一直線です。

今回の写真は、部屋で干していた夫の折りたたみ傘の下に「ほんとすかさず入り込んだ」という瞬間を撮影したもの。「折りたたみ傘はいつも部屋干しで、テーブルの上、床の上、畳の上、浴室など干す場所は色々ですが、とにかく干すと必ず入ります」と話します。

日陰におさまるぜんくんを見て、飼い主さんは「きっと隠れているつもりなのでしょうが、あまりにも傘とのコラボがかわい過ぎました」と笑顔。しかも、この後はスマホを向けられてもビクともせず、自分の世界に浸っていたそうです。よほど傘の下が気に入っているのでしょうね。

こうした光景は意外にも「猫あるある」のひとつだったようで、返信欄には「うちのも入ります〜！」「うちもです。かわいいが増します」といったコメントとともに、傘の下でくつろぐ猫の写真が続々と寄せられました。

小さな陰や囲まれた空間を好む猫ちゃんたち。折りたたみ傘の下は、その条件を満たす絶好のくつろぎスポットなのかもしれません。

＜記事化協力＞

お母ちゃん こてつ ぜんさん（@hmm139）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025081601.html