ºÇ¿·¤Î²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ö¥ê¡¼¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤¬È¯É½¡ª¾å°Ì¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¡¢¥»¥ê¥¨A¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ä¥È¥Ã¥×30¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿
º£½µ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¤¬³«Ëë¤¹¤ë²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¡£
FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¹µ¤¨¤¿2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤¤¤è¤¤¤èËÜ³ÊÅª¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ê»Ä¤ë5Âç¥ê¡¼¥°¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¥É¥¤¥Ä¤Î³«Ëë¤Ï1½µ´Ö¸å¡Ë¡£
¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËë³«¤±¤òÁ°¤Ë¤·¤¿13Æü¡¢UEFA¤Ï³Æ¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥é¥Ö¤Î²¤½£¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇ¿·¤Î¥¢¥½¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥ê¡¼¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨³ç¸ÌÆâ¤ÏºÇ¾å°Ì¥ê¡¼¥°
1¡¥¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ë
2¡¥¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ê¥»¥ê¥¨A¡Ë
3¡¥¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ê¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ë
4¡¥¥É¥¤¥Ä¡Ê¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë
5¡¥¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¡Ë
6¡¥¥ª¥é¥ó¥À¡Ê¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¡Ë
7¡¥¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ê¥×¥ê¥á¥¤¥é¥ê¡¼¥¬¡Ë
8¡¥¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ê¥×¥í¥ê¡¼¥°¡Ë
9¡¥¥È¥ë¥³¡Ê¥¹¥å¥Ú¥ë¥ê¥°¡Ë
10¡¥¥Á¥§¥³¡Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ë¢¨¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï´§¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼
¤Þ¤º¤Ï10°Ì¤Þ¤Ç¡£
5Âç¥ê¡¼¥°¤¬½çÅö¤Ë¥È¥Ã¥×5¤òÀê¤á¤ë¤Ê¤«¡¢¼ó°Ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡£ºòµ¨CL½àÍ¥¾¡¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¤¤¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬2°Ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òÍÊ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬3°Ì¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
6°Ì°Ê¹ß¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤È¤¤¤¦ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö3¶¯¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ï¤è¤ê·²Íº³äµò¤Î¥ê¡¼¥°¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
11°Ì¡Á30°Ì¤Ï¤³¤Á¤é¡£
11¡¥¥®¥ê¥·¥ã¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë
12¡¥¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ê¥¨¥ê¥Æ¥»¥ê¥¨¥ó¡Ë
13¡¥¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ê¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥¯¥é¥µ¡Ë
14¡¥¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ê¥¹¡¼¥Ú¥ë¥ê¡¼¥¬¡Ë
15¡¥¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ê¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë
16¡¥¥¹¥¤¥¹¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë
17¡¥¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥Ã¥×¡Ë
18¡¥¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ê¥¢¥ë¥¹¥ô¥§¥ó¥¹¥«¥ó¡Ë
19¡¥¥¥×¥í¥¹¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë
20¡¥¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ë
21¡¥¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡Ê¥×¥ë¥ô¥¡HNL¡Ë
22¡¥¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ê¥¹¡¼¥Ú¥ë¥ê¡¼¥¬¡Ë
23¡¥¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡Ê¥ê¡¼¥¬1¡Ë
24¡¥¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡Ê¥Í¥à¥¼¥Æ¥£¡¦¥Ð¥¤¥Î¥¯¥·¥ã¡¼¥°I¡Ë
25¡¥¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡Ê¥Ë¥±¡¼¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ë¢¨¥Ë¥±¡¼¤Ï´§¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼
26¡¥¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ê1.SNL¡Ë
27¡¥¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ë
28¡¥¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ë
29¡¥¥í¥·¥¢¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ë
30¡¥¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡Ê¥Ñ¥ë¥ô¥¡¥ê¡¼¥¬¡Ë
½çÁ³¤¿¤ë¡Ö2¶¯¡×¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ï17°Ì¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ï²¤½£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢3ÈÖ¼ê°Ê²¼¤Î¥¯¥é¥Ö¤Îº¹¤Ç¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ä¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤É¤ËÃÙ¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥·¡¼¥º¥ó¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æº£µ¨¡Ê2025-26¡Ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢º£¸å¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£