·ëº§¼°¤òÁ°¤ËÈ¾Ç¯´Ö¤Ç20kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡ÖÀ°·Á¡©¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÊÑ¿È¤ò¿ë¤²¤¿ÃËÀ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤¬¡¢Threads¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¼ç¤Ï¡Ö¤³¤³¤í¤âÀ°¤¨¤ëFP¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤Ç³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎµÈÅÄÃ¤Âç¤µ¤ó¡Ê@japan.torus¡Ë¡£13Ç¯Á°¡¢·ëº§¼°¤Ë¸þ¤±¤Æ80kg¢ª60g¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢9000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡É¤¤¤¤¤Í¡É¤¬¤Ä¤¡¢¡Ö±üÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿Àº¿ÀÎÏ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ø°¦¤Ï¾¡¤Ä¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¡Û20kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡¡´éÉÕ¤¤âÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÌÜ¤¬Æó½Å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÎø¿Í¤À¤Ã¤¿ºÊ¤¬¡¢Í§¿Í¤«¤é¡ØÈà»á¤¬¥À¥µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡£ËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èá¤·¤àºÊ¤Î»Ñ¤ò¸«¤ÆÊ³µ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹
·ëº§¼°¤Þ¤Ç»Ä¤êÈ¾Ç¯¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÁé¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤ÏËèÆü10¥¥í¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ëº§¼°¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¡ØÀäÂÐ¤ËÁé¤»¤ë¡Ù¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·ÑÂ³¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢Áé¤»¤¿¸å¤Î»Ñ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ºÊ¤Î´î¤Ö´é¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊµÈÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¼«¿È¤Î±¿Æ°ÌÌ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢±ÉÍÜ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄºÊ¤¬¿©»öÌÌ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¡£ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄêÈÖ¤Ç¤¹¤¬Ì£Á¹½Á¤Ç¤¹¡£³ï¤Èº«ÉÛ¤Ç½Ð½Á¤ò¤È¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¶ñÂô»³¤Ç±ÉÍÜ¤â¼è¤ì¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤¯½Ð½Á¤Çºî¤Ã¤¿¼ÑÊª¤È¤«¤â¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅØÎÏ¤Î·ë²Ì¡¢20kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿µÈÅÄ¤µ¤ó¡£ÂÎ½Å¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë´é¤Þ¤ï¤ê¤Î»éËÃ¤¬Íî¤Á¤Æ¡ÉÌÜ¤¬Æó½Å¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦·àÅª¤ÊÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¡¢¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¤½¤¦¡£ºÊ¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÃ¯¡©À°·Á¡©Èà»áÊÑ¤¨¤¿¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡£
¤½¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤¿ºÊ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ØÍ¥¤·¤½¤¦¤ÊÈà»á¡Ù¤«¤é¡Ø¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤Ã¶Æá¡Ù¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¢¤ÈºÊ¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊµÈÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Ï·ëº§¼°¤Î½àÈ÷ÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÂçÉý¤Ê¸ºÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ³°¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤âÈ¯À¸¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¡Ö1ÈÖº¤¤é¤»¤¿¤Î¤Ï·ëº§¼°¤Î°áÁõ¹ç¤ï¤»¡£Ëè²óÁé¤»¤Æ¤¤¤¯ËÍ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬º¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢°áÁõ¤Î¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤è¤ê¼þ¤ê¤ÎµÈÅÄ¤µ¤ó¤ò¸«¤ëÌÜ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´ËÜ¿Í¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ºÊ¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÊ¤Ï¿Í¤ÎÆâÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÁé¤»¤Æ¤¤¤Æ¤â¡È¹¬¤»¡É¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£·ëº§¤·¤Æ¤â¤¦13Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤â¡Ø¹¬¤»¡Ù¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊµÈÅÄ¤µ¤ó¡Ë
·ëº§¤«¤é13Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤´É×ÉØ¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Â¤ÏºÊ¤¬6Ç¯Á°¤Ë¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ëÃæ¤ÇÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï»Å»ö¤ò¼¤á¤ÆºÊ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£²È»ö¤â°é»ù¤âÁ´Éô¤ä¤ê¡¢¹ç´Ö¤Ë»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤ÆºÊ¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é1Ç¯¸å¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤È°ì½ï¤Ëµ¯¶È¤·¤Æ¡¢º£¤ÏÉ×ÉØ¤Ç²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµÈÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¸½ºß¤Ï2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä4¿Í²ÈÂ²¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÅÄ¤µ¤ó¤´É×ÉØ¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¸µµ¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÏÉ×ÉØ¤Ç²ñ¼Ò¤ò¤â¤Ã¤È°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊµÈÅÄ¤µ¤ó¡Ë
ºÇ¸å¤Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤Ë¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉ¬¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â´Þ¤á¡¢ÌÜÉ¸¤Ï¡ØÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ë¡Ù¤È·è¤á¤Æ¹ÔÆ°¤·Â³¤±¤¿Àè¤Ë³ð¤¦¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊµÈÅÄ¤µ¤ó¡Ë