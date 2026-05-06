タレントのMEGUMIが5日、自身のインスタグラムを更新。美ボディあらわなショットを公開した。【写真】くびれがすごい！MEGUMI、美ボディあらわに写真を添えて「5月12日に、『わたしはこれでやせました』という本を出版させていただきます。実は40代に入ってから、1年に1キロずつ体重が増え、気がつけば4年で＋4kgに。このままではいけないと思い、ある出来事をきっかけにダイエットを決意しました。…とはいえ、なかなか動けな