パドレスが大勝で5連勝…この時点で地区単独首位に立った

【MLB】パドレス 11ー1 ジャイアンツ（日本時間14日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地で行われるエンゼルス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場する。試合開始約3時間前、ナ・リーグ西地区で同率首位に並んでいたパドレスが勝利し、この時点で単独首位に立った。

ダルビッシュ、松井が所属するパドレスが絶好調だ。2回に打者11人の猛攻で一挙7点を奪って試合を優位に進めると、8回からは松井が2回無安打無失点2奪三振の好投。11-1の大勝で5連勝を飾った。

15日（同16日）からはドジャースタジアムで直接対決3連戦が待つだけに、この日は是が非でも勝って同率首位で迎えたいところ。ファンは「マジか」「パドレス勝ってるやーん 今日絶対勝たないとやん」「LAD勝たないとまずいよ」「今日勝たないとパドレスと戦う前に2位になってしまう」などと反応した。

また「パドレスはシンプルに強い」「パドレス強すぎ問題」「全てが噛み合ってる感」「パドレス強すぎる！」「勢いやばいな」など、7月3日（同4日）時点で9ゲーム差をつけられていたドジャースに一気に追いついた最高の流れを称える声も多かった。（Full-Count編集部）