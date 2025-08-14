アメリカの警察官になった日本人女性が“命の危機”を感じた瞬間「いきなり後ろから襲われて、首を絞められ…」
英語も話せないまま18歳で渡米し、紆余曲折の末にロサンゼルスで警察官になった女性がいる。
「34歳のシングルマザー」という不利な条件を押しのけ、警察学校の試験に合格したのは、現在もアメリカの警察官として働いている永田有理さん。
インタビュー前編では、アメリカで警察官を目指すことにしたきっかけや、警察学校に合格するまでの過酷な生活などについて伺った。
今回は引き続き、警察学校での日々と、晴れて警察官になってからのエピソードをお届けする。
◆入学初日でプライドがズタズタに
--仕事を辞めて猛勉強し、晴れて警察学校に合格。なにもかもハッピーと思ったら、そこからも大変だったそうですね。
永田有理（以下、永田）：すでに貯金を使い果たしていたのですが、アメリカの警察学校では給料が出ます。そのおかげで生活面では助かったのですが、入校初日から過酷な試練が待っていました。
--そのときのエピソードを教えてください。
永田：これは入学初日のことです。スーツ姿の約70人の同期と一緒に、何が起こるかわからないまま10分ぐらい立たされていたところ、いきなりドアが開いて警察学校の人たちが大勢入ってきました。そして1人に3人ぐらいついて、罵声を浴びせてくるのです。私も、「お前、女のくせに何やってんの？」「お前、ここでやっていける？」「チビだし、老けてんな」など、さんざん言われました。
それから、彼らは入学に必要な書類を持ってきまして、その100ページぐらいの紙が宙に放り投げられ、「今すぐこれ拾え」と命令されたのです。おまけに、スーツを着たまま、泥土の地面で走らせられ、スーツはたちまち真っ黒に汚れまして……。こうして、みんなのプライドがズタズタになり、その日のうちにやめてしまう人もいましたね。
◆軍隊顔負けの過酷な日々…
--まるで、昔の軍隊のようですね……。2日目からはどのような感じでしたか？
永田：初日は序の口で、次の日以降も、似たような厳しい世界が待っていました。肉体的な訓練だと、腕立て伏せを200回以上するのは当たり前。ただ「完全に止まらなければOK」というルールなので、腕がプルプルして限界に近くても、途中から形が崩れても、必死で続けていました。一応、その気力を買ってくれますが「お前できてないじゃないか」とかボロクソに言われます。連帯責任もあって、誰かがうまくいかないと「クラス全員、腕立て伏せ100回追加」と言われることもありました。
--それは過酷ですね……。警察学校ならではの訓練はどういったものがありましたか？
永田：最初の1ヶ月は、ずっとこんな感じでした。とにかく辛い訓練もあって、教官にテーザーガンで撃たれて感電するとか、目に催涙スプレーをかけられて死ぬような思いをするなど……。一生記憶に残るツラい目にも遭いました。その後、訓練と通常の授業にくわえ、ペーパーテストを含めた試験が1日に3回もあったんです。ちなみに、合格しなかったら即クビになります。
--テストにはどういった問題が出るのでしょうか。
永田：自分としては、瞬時に判断するテストが一番難しかったです。例えば、強盗の模擬訓練で自分が先に撃つべきかとか、高速度のカーチェイス訓練でどちらに曲がるか、といった問題がありました。
◆すべての誘惑を断ち切って警察学校を卒業
--英語圏生まれでないことや身長の低さなど、不利な要素があるなかでの警察学校生活は想像に絶する過酷さだったと思います。そんな環境をどういった想いで乗り越えられたのでしょうか。
永田：第一に「絶対に諦めない」という気持ち。あとは、決してフォーカスをずらさないことです。警察学校に入る前日に、そこのインストラクターが「家族にも友達にも自分は6ヶ月間存在しないと思ってもらうように」と言ったのです。それはずっと記憶に残っていて、肝に銘じました。どうしても、日常的に誘惑はいっぱいあるわけです。「たまには飲みに行こうよ」と誘われたり……。それで誘惑に負けると、自習時間がなくなってしまいます。
