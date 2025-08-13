カウント0-2から菊地のフォークを捉えた

■巨人 ー 中日（13日・東京ドーム）

衝撃の一発をぶちかました。中日のマイケル・チェイビス内野手は13日、東京ドームで行われた巨人戦の6回、勝ち越しとなる3号ソロアーチを放った。外野手が一歩も動かない完璧弾。「ありがとうな。中日に来てくれて」「えっぐ 飛ばしすぎやろ」とドラゴンズファンも“感謝”を惜しまない。

中日は初回に3点を失う劣勢の展開だったが、5回に田中将大投手を攻略して同点に追い付くと、6回先頭にチェイビスに打席が回った。代わったばかりの菊地大稀投手に2球で追い込まれるも、3球目のボールゾーンに放られたフォークを振り抜いた。打球は一瞬にして中日ファンの待つ左翼スタンド上段に着弾した。

ダイヤモンドを一周したチェイビスは、二塁ベースを回ったあたりで中日ファンに向かって右手を向けて“感謝”を届けた。DAZN公式X（旧ツイッター）が「規格外すぎる、このパワー レフト最上段へ確信の一撃」と題して紹介するなど、あまりに鮮烈すぎた衝撃弾。SNS上では「ガチでパワー凄いな」「神助っ人」「このインロー捌けるのえぐいな」「こんな低いのどデカいホームランにするなんですごい技術」「気持ちよすぎるこの打球」と称賛の声が殺到した。

チェイビスは2014年のMLBドラフト1巡目（全体26位）でレッドソックスに入団。メジャー通算357試合に出場して打率.238、42本塁打、142打点をマークした。2025年2月にドジャースとマイナー契約を結び、7月に中日に加入。1軍昇格後すぐに1号を放つと、その後も確実性こそ欠けるが、本塁打はいずれも特大とその真価を発揮している。パワー不足にあえぐチームにあって、必要不可欠な戦力となっている。（Full-Count編集部）