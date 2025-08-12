この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

柴犬まめたろうのYouTube動画「【ガン見】柴犬の前でから揚げパーティーをしたらとんでもない事に…」では、飼い主さんとまめたろうの微笑ましい夕食のエピソードが綴られました。普段は飼い主さんは本宅で夕飯をとるということですが、この日は特別に離れで『唐揚げパーティー』を開くことに。まめたろうはいつもはお留守番ですが、この日は唐揚げパーティーに参加です。

そしてスペシャルな晩餐がスタートしました。テーブルの前を行ったり来たりしてワクワクするまめたろう。この日はまめたろう用に味付けなしの素揚げが用意されました。飼い主さんたちが食べ始めると、まめたろうは頼んでないのにお座りしてお利口さんに待ちます。早速まめたろうにも素揚げをあげることに。しかし待ちきれないまめたろうは机の上に前足だけを乗せて、その状態のままパクパク食べました。その後も同じスタイルで素揚げを頬張るまめたろうに飼い主さんたちも爆笑。

そろそろ飼い主さんたちも落ち着いて食事をしようとしますが、素揚げが美味しかったようで、まめたろうが何度も前足だけ机に登って様子を見に来るので、なかなか落ち着いて食べられません。まめたろうの熱視線に困惑しつつも笑顔になってしまう飼主さん。その後は残り少なくなった素揚げを細かくして、少しずつあげながら、から揚げパーティーは終了したのでした。

そして動画の締めでは、久しぶりに家族揃って食事できたことが嬉かったまめたろうの幸せそうな笑顔で締めくくられました。家族のあたたかな、そしてクスリと笑ってしてしまう食卓の様子が描かれた素敵な動画でした。

