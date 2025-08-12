函館競輪のG1「第68回オールスター競輪」（優勝賞金6500万円）がきょう12日、開幕する。初日はファン投票上位9人（9位の松浦悠士が欠場のため10位の太田海也が繰り上がり）による第11R「ドリームレース」をメインに一次予選が行われる。今年は勝ち上がりがポイント制ではなく、4日目に「準々決勝」が行われる。「ドリーム」は2年連続ファン投票1位の古性優作に期待したが激戦模様だ。

ファン投票1位の古性に期待したが激戦。ライン構成は脇本―古性、深谷―郡司、太田―清水で新山、犬伏、真杉が単騎。太田の主導権が有力だが、深谷も早めに巻き返す。削り合ったところを脇本が捲り、最後は手負いの状態でも古性が差し切るとみた。怖いのは単騎の真杉。タテヨコ駆使して好位確保から先に捲って逆転を狙う。安定感抜群の郡司は深谷のカカリ次第では首位も十分。

＜1＞古性優作 ケガの手術で練習は1週間ぐらい。ファン投票1位じゃなかったら走っていない感じはあります。脇本さん。

＜2＞郡司浩平 前回の動き自体は良かった。今回へ向け、もう少し状態を上向きにしたかった。深谷さん。

＜3＞新山響平 ケガは擦過傷だけで大丈夫。今回は違う自転車ですが乗った感じは良かった。単騎で自力。

＜4＞犬伏湧也 前回はしっかり動けた。十分に練習と調整をして引き続き感じはいい。単騎で自力。

＜5＞真杉匠 練習の疲れが抜けてくれれば。単騎で。

＜6＞深谷知広 前回の内容は良くなかった。久しぶりに計画的に練習を。悪くはないです。自力。

＜7＞清水裕友 前回は反応が悪かった。練習方法を変えて悪くない。太田君。玉野決勝の反省を生かして。

＜8＞太田海也 前回は流れと運に恵まれました。世界選手権へ向けての練習で疲労は残っています。自力。

＜9＞脇本雄太 腰のヘルニアが悪い方向に。満足のできる調整はできていませんができる限りのことを。自力。