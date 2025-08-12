【「シャングリラ・フロンティア」23巻】 8月12日 発売 価格：792円 【「シャングリラ・フロンティア」23巻 特装版】 8月12日 発売 価格：1,529円

講談社は、マンガ「シャングリラ・フロンティア」の23巻を8月12日に発売する。価格は792円。また、同日には32P豪華上製本付き特装版も1,529円で発売される。

本作は「小説家になろう」の小説をコミカライズした作品。TVアニメ化もされており、単行本の発行部数は世界累計1,300万部を突破している。

23巻ではユニークシナリオEX「致命兎叙事詩」を進めるため、必要アイテムのΔ（デルタ）装置を探していたサンラクが、神代の秘密が眠る地下深くにたどり着く。

また特装版には、原作者・硬梨菜氏による書き下ろし小説「エンジンをかけ直す三者三様のルーティーン」を収録。期待の最新作ゲーム発売を前にしたサンラク、ペンシルゴン、カッツォ、三者三様の向き合い方が描かれる。

なお対象書店では、作画担当・不二涼介氏の描き下ろしイラスト＆硬梨菜氏の書き下ろし特典ペーパーが用意されている。

【「シャングリラ・フロンティア」23巻あらすじ】

黄金の龍王に輝きを！ 神代が動き出すゲーム冒険譚!! ユニークシナリオEX「致命兎叙事詩」を進めるべく必要アイテムのΔ（デルタ）装置を探すサンラク！ 新装備を手にたどり着いたのは、神代の秘密が眠る地下深くだった！ 一方、ヴァイスアッシュはとある“友”の元を訪ねる。その名は「七つの最強種」が一角“天覇のジークヴルム”。神代より君臨せし黄金の龍王が、人類最大の試練となる!!

