¶â»Ò·ÃÈþ»á¡¢¹ÎÍ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¼Âà¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ç¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡£±£°ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£Í£ò¡¥¥µ¥ó¥Ç¡¼¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£¸»þ£µ£´Ê¬¡Ë¤Ï¡¢Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤¬º£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎµÜº¬À¿»Ê»á¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤«¤é¤Î¼Âà¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤Î¸µ½°±¡µÄ°÷¡¦¶â»Ò·ÃÈþ»á¤Ï¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯³Ð¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÂÐ½èË¡¤È¤·¤ÆÅöÁ³¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¤Í¡¢Îà»÷°Æ·ï¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ê¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¡Ë¤Þ¤ºÍî¤ÁÅÙ¤¬£±¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£Ó£Î£Ó¡Ê¾å¤ÎÈðëîÃæ½ý¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¼Âà¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢ÈðëîÃæ½ý¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ìû²÷ÈÈÅª¤Ê¶¼¤·¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤Ç¡Ê½Ð¾ì¤ò¡Ë¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤ÀËü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤ËÀÕÇ¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Çº£²ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¹ÎÍ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤ÇË½ÎÏ»ö°Æ¤¬È½ÌÀ¡££µÆü¤Ë¤ÏÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤¬£³·î¤Ë¸·½ÅÃí°Õ¤È¤·¤¿»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢£¶Æü¤Ë¤Ï³Ø¹»¤âÌîµåÉô°÷¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÊÌ¤Î»ö°Æ¤Ç¸µÉô°÷¤¬Èï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¡¢Æ±¹»¤Ç¤Ï¸µÉô°÷¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
