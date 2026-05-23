元衆院議員・金子恵美氏（48）が23日までに更新されたYouTubeチャンネル「NewsPicks/ニューズピックス」に出演し、まさかの発言でスタジオをざわつかせる場面があった。「自分のにおいをかぐことをやめられません」という視聴者からの悩みが届くと、金子氏は「“今日は自分がちょっと臭いな”と思うときほど、かぎたくなる気持ちは理解できます」とうなずく。そこでタレント・アレンが「前もありえない話してたよね」と話を