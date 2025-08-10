埼玉県民から圧倒的支持！イオンも恐れる「日本最強スーパー」の正体《驚異の36年連続増収》

全国のローカルスーパーが、大手資本や他業種の参入により、次々と閉店・倒産している。ところが、そんななかでも激戦の首都圏で、「36年連続増収増益」という信じられない成長を続けているスーパーがある。それが“最強のローカルスーパー”と評される「ヤオコー」だ。

ヤオコーは、1890年（明治23年）、埼玉県小川町で川野幸太郎が営む青果店『八百幸（ヤオコー）商店』として産声をあげた。そんな創業135年の“老舗”が、なぜいま“日本最強”と呼ばれる存在になったのか。その消費者の心をつかんで離さない魅力をひも解いてみたい。

本部と店舗の上下関係はナシ！徹底した「現場主義」

ヤオコーは2025年3月時点、埼玉県を中心にグループ全体で239店舗（ヤオコー195店、その他エイヴイ、フーコット、せんどうなど）を展開し、総売上高は業界3位の7364億円、営業利益334億円、経常利益325億円、純利益201億円と、すべて前期比“2桁増”を記録している。この厳しいスーパー戦国時代の中、これだけの収益を上げる秘密とはなにか？

ヤオコーは、上場企業（東証プライム市場）でありながら、チェーン店によく見られる「本部主導」のトップダウン方式ではなく、それぞれの店長が年商30〜40億円規模の“経営者的”な裁量を持つ「現場主義」を実践している。

そのため店舗は「本部」のことを「サポートセンター」と呼び、上下関係なく、風通しが良いことが強みである。

とかく「本部」と「店舗」の力関係による“衝突”があるこの業界だが、ヤオコーでは「すべては店舗が最優先」という意識だ。そのため、直接店舗に売り込んで取引が始まり、「ヤオコーに育ててもらった」と感謝するメーカーも多いという。

顧客から支持される最大の理由

ヤオコーといえば“埼玉の雄”であり、名ばかりの「地域密着型スーパー」とは一線を画す。地域ごとの顧客に合わせた商品やサービスの提供、西武ライオンズとのコラボ企画や地域イベントなど『地元愛』を育む取り組みが支持を集めている。

（私を含め）ほとんどのローカルスーパー経営者は、ヤオコーを“お手本”にしようと全国から視察に訪れたはずである。

中には、店舗レイアウトやコンセプトを丸ごと模倣したスーパーも見かけるが、どれひとつヤオコーのような顧客の『ヤオコー愛』を感じることはない。その違いは「ヤオコーがそこにある幸せ……」とまで表現する、「推し（ファン）」の熱量である。

ヤオコーが顧客から支持される最大の理由は“お惣菜”の存在である。

人気の「18回巻卵焼き」「若鶏モモから揚げ」や「手握りおはぎ」をはじめ、煮物や弁当・季節限定メニューまで、すべて「店内調理」が基本で、“手づくり感”が伝わる味と見た目が際立っている。

事実SNSやYouTubeでは、ファンによる評判のお惣菜の「実食検証」が多く、いずれも「美味しい」と太鼓判を押されている。

店舗ごとにレシピや品揃えをアレンジ

しかも、惣菜のレシピや品揃えは、店舗ごとに柔軟にアレンジできるのも特徴だ。地域によって味の好みや食文化が違うため、本部の一律な指示ではなく、現場で顧客の声を聞きながら微調整する。

この“個店最適化”の仕組みこそが、惣菜のクオリティを上げ、競合との差別化につながっているのだ。“デパ地下”が“レストラン”と競合するなら、ヤオコーの競合は「おふくろの味」や「街の定食屋」であると筆者は感じている。

料理の相談に乗る「クッキングサポーター」など、ヤオコーならではの手厚い接客は、他社にとって魅力的でも簡単には真似できない。

高い収益力があるからこそ可能な“横綱相撲”であり、だからこそ競合他社も安易に争わず、一目置かれる存在となっているのだ。

【つづきを読む】『なぜ埼玉の小さなスーパーが「イオン」を返り討ちにできたのか？北海道・セコマにも通じる「驚異の戦略」』

