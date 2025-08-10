ペット向けワインを開発したマットリーズ・エステートのジョン・ロバーツさん＝2025年6月、ニュージーランド・ウェリントン（共同）

ニュージーランドで猫や犬が飲めるペット向け「ワイン」が発売された。シソ科のイヌハッカなどの植物を配合。アルコール成分は入っていない。このワインを飲んだ猫は陽気になり、活動的に。逆に犬はおとなしくなり、リラックスする傾向があるのだという。開発したジョン・ロバーツさん（32）は「ペットとくつろぎながら、自分は本物のワインを一杯やるのもいいものです」と話している。（共同通信シドニー支局＝山岡宗広）

もともとジョンさんの家庭は祖父の代から動物向け医薬品の製造業を営んでおり、自身も事業を手伝っていた。

最初にアイデアを思いついたのは妻コートニーさん（32）だ。地元で犬向けのビールが売られているのを見て「ニュージーランドはワイン生産国なのだから、ペット向けワインならいけるのではないか」と切り出した。

ジョンさんは新型コロナウイルス流行中、ペットも人間と同じくストレスを感じるのだという思いを強くした。外出規制下でペットと過ごす時間が増加。「飼い主がパニックになると、ペットは察知する。飼い主が職場へ戻ると、離ればなれでペットが不安になった」

夫婦で2024年、ワイナリーを思わせる名前の会社「マットリーズ・エステート」をオークランドに設立。「マットリー」はジョンさん幼少期の愛犬の呼び名にちなんだ。

他社のペット向けのワインやビールの原料として一般的に使われる骨スープは使わず、植物原料で勝負することを決めた。イヌハッカは自社で栽培したものだ。

2025年から販売を開始し、評判は上々だ。「子猫に戻ったかのように元気に走り回っている」「犬のストレスが減った」といった声が寄せられた。

ワインの定番品種名に猫や犬にまつわる言葉を引っかけた銘柄を数種類用意。価格は150ミリリットル入りで12.99NZドル（約1140円）。オーストラリアと米国への輸出に向けた交渉も始めた。

日本への輸出も計画中だ。ジョンさんは趣味が空手で、日本はコートニーさんと婚約した地でもある。「私たちが大好きな日本でブランド展開に挑戦したい」と目を輝かせた。

ペット向けワインと猫＝ニュージーランド・ウェリントン（マットリーズ・エステート提供・共同）

ペット向けワインを飲む犬＝ニュージーランド・オークランド（マットリーズ・エステート提供・共同）