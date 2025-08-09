この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「#脳教室 強くなるためにはやわらかくなれ」で、脳科学者の茂木健一郎氏が“本当に強い人とは何か”について自身の見解を語った。茂木氏は冒頭、「世の中で強がってる人たちっているじゃん。ネットの上でもリアルライフでもさ。それって弱いんだよね」と語り、強がる人ほど内面には弱さが隠れていると指摘した。



茂木氏は「本当に強い人は、弱く見えるんだよね。柔らかいから、他人に合わせることができるし、あんまり自分を主張しない」と述べ、自己主張を前面に押し出す人は内心の自信のなさの表れであると解説。特に、「黙っていることができる人っていうのはね、強いんだよね」とし、集団や対話の中で静かに振る舞える人こそ、本当の強さを持っていると持論を展開した。



また、茂木氏は「他人と話している時にすぐ自分の話に持っていっちゃう人っているでしょ。そういう人は弱い人なんだよね。自分に自信がないからそうなっちゃう」と指摘。その一方で、「ずっと自分が自信がある人ってのはさ、他人の話を聞いてニコニコして、『あ、そうなんですね』って自分の話はしないで帰っていくってことができる人が、本当は強い人なんですよね」と、“聞く力”の大切さを説いた。



茂木氏は最後に「強い人になろう。ありがとうございました」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。