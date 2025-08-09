西武の今井達也に大リーグからの注目が集まっている

日本のプロ野球が終盤戦を迎え、来季以降の大リーグ挑戦を目指す選手たちの周囲も騒がしくなりつつある。米国の有名記者は、現在大リーグ各球団の「ターゲット」となっている日本人として、西武の今井達也投手を紹介した。

米大リーグの専門局「MLBネットワーク」のジョン・モロシ記者は自身のXに「トレード期限が過ぎた今、MLBのスカウトたちは8月に日本での視察を優先することが多い。西武の右腕タツヤ・イマイは彼らにとって視察対象の最優先候補の一人だ」とつづった。

日本のファンは米国からの“指名”に、賛否両論の声を上げている。

「モロシの投稿に今井出てきて驚いた 注目されとるんやな」

「きっとLADには行かないタイプ LAAに来なさい、西武の大先輩が居ます」

「やっぱ今井は注目株か。今年でもう27歳だし」

「今井は間違いなくターゲットだよな」

「行かないでほしい…」

今井は2016年のドラフト1位で、作新学院高（栃木）から西武入り。2023年に初の2桁となる10勝を挙げると、昨季も10勝8敗、防御率2.34の好成績。リーグトップの187奪三振で初のタイトルにも輝いた。今季も7勝4敗、防御率1.76、リーグトップの134奪三振（8日現在）という好成績を残している。今年5月には自己最速となる160キロも記録した。



（THE ANSWER編集部）