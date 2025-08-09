「全国高校野球選手権・１回戦、花巻東４−１智弁和歌山」（８日、甲子園球場）

花巻東がセンバツ準優勝の智弁和歌山を４−１で下し、ベスト８に進んだ２０２３年以来２年ぶりの初戦突破を果たした。先発した萬谷堅心投手（２年）が７安打、１失点で完投勝利。大谷翔平（ドジャース）、菊池雄星（エンゼルス）と同じ「１７」を背負う左腕が、強豪撃破の原動力となった。

うなりを上げる剛速球でスタンドがどよめくこともない。打者をきりきり舞いさせてマウンド上で吠える姿とも、遠い。しかし花巻東の“出世番号”である「１７」を背負う萬谷は、同じ番号をつけた菊池にも、大谷にも劣らぬ存在感をマウンドで表現した。

相手はセンバツ準Ｖの智弁和歌山。萬谷は「１番から９番まですごいバッターがそろっています」と警戒度ＭＡＸで臨んだ。佐々木洋監督（５０）から「何点取られてもいいから」と送り出された。心は軽くなったが初回、２安打で先制を許して、その迫力を再認識させられた。

が、「１７」の真骨頂はここからだった。二回に連打を浴び、三〜五回は若いアウトカウントからヒットでの出塁を許した。それでも同点のホームは踏ませなかった。

その五回はヒットと四球で無死一、二塁。ここで智弁和歌山の３番・山下晃平外野手（２年）が投前バントを試みるが「練習の成果ですね」と、萬谷が素早く三塁送球し相手への流れを断ち切った。

歴代１７番と比して「打たせて取るのが自分らしさ」と、しっかりと自らの現在地を認識する。九回２死満塁も動じず、二回以降無失点、自己最多の１５６球で投げきった萬谷は「技術を上げ、いずれメジャーに挑戦できれば」の夢を持つ。超のつく強豪を倒したこの日の投球は、夢への足がかりとなるはずだ。

◆萬谷 堅心（まんや・けんしん）２００９年１月２８日生まれ、１６歳。岩手県出身。１７７センチ、７０キロ。左投げ左打ち。投手。４歳から野球を始め、小学校は山岸タイガース、中学校では盛岡北リトルシニア（いずれも硬式）に所属。花巻東では１年秋からベンチ入り。今春センバツは３試合に救援登板。ＭＡＸ１３８キロの直球とカーブ、スライダー、チェンジアップ。