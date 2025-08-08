Ä«Êý¤Ë¥É¥ë°Â±ß¹â¤â¡¢¤½¤Î¸å147±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤â¤ß¹ç¤¤¡áÅìµþ°ÙÂØ³µ¶·
Ä«Êý¤Ë¥É¥ë°Â±ß¹â¤â¡¢¤½¤Î¸å147±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤â¤ß¹ç¤¤¡áÅìµþ°ÙÂØ³µ¶·
¡¡¡¡
¡¡¥É¥ë±ß¤ÏÄ«Êý146±ß72Á¬¤Þ¤Ç¥É¥ë°Â±ß¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£NY»Ô¾ì¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿È¬ÆüÉÕ¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¥¯ー¥°¥éーÍý»ö¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤ÆÊÆÂçÅýÎÎ·ÐºÑ»ðÌä°Ñ°÷²ñ(CEA)¤Î¥ß¥é¥ó°Ñ°÷Ä¹¤ò¡¢¥¯ー¥°¥éーÍý»ö¤Î»Ä¤ê¤ÎÇ¤´üÍèÇ¯£±·î¤Þ¤Ç¤Î»ÃÄêÍý»ö¤È¤¹¤ë¿Í»ö°Æ¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥ëÇä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥ß¥é¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Î»ÑÀª¤«¤é¡¢º£¸å¤ÎFOMC¤ÇÍø²¼¤²¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íø²¼¤²°µÎÏ¤Î³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡°ÂÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¸å¤ÏÈ¿È¯¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¥É¥ë±ß¤Ï147±ß30Á¬Âæ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¶ä¤Î¼ç¤Ê°Õ¸«¤ÇÊÆ´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤Î¸«¶Ë¤á¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¸å2-3¥«·î¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤É¤È¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±ßÇä¤ê¤¬¤ä¤äÍ¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸øÉ½Ä¾¸å¤ÎÈ¿±þ¤Ï°ìÂ©¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å±ßÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡147±ßÂæ¤Þ¤ÇÌá¤·¤¿¸å¤Ï¸á¸å¤Þ¤Ç¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·îÍËÆü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤¬»³¤ÎÆü¤ÇµÙ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¼è°ú¤ò¹µ¤¨¤ëÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1650¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£NY¸á¸å¤Ë1.16Âæ¸åÈ¾¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸áÁ°¤Ë1.1679¤òÉÕ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1.1700¼êÁ°¤ÎÇä¤ê¤ò¥È¥é¥¤¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤ÎÀª¤¤¤¬¤Ê¤¯¤â¤ß¹ç¤¤¡£1.1650¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬¸á¸å¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤â¤¢¤ê¥í¥ó¥É¥óÀª¤Î»²²Ã¤òÁ°¤Ë¥æー¥íÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ê1.1630Âæ¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í±ß¤ÏÄ«¤Î±ß¹â¥È¥é¥¤¤Ë171±ß37Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÈ¿È¯¡£¸áÁ°Ãæ¤Ë171±ß81Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¸å¤Ï¡¢¾¯¤·¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡
¡¡ºòÆü¤Î±Ñ¶âÍ»À¯ºö²ñ¹ç¤Ç»Ô¾ìÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤ÎÍø²¼¤²¤â¡¢ÅêÉ¼·ë²Ì¤¬5ÂÐ4¤È¤Ê¤ê¡¢¤®¤ê¤®¤ê¤ÎÍø²¼¤²·èÄê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¥Ý¥ó¥É¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤¬¸åÂà¤·¡¢Èæ³ÓÅª¤·¤Ã¤«¤ê¡£¸áÁ°Ãæ¤Ë1.3453¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â½µËö¤òÁ°¤Ë¾åÃÍ¥È¥é¥¤¤Ë¿µ½Å¤ÊÆ°¤¤â¸«¤é¤ì¡¢¾¯¤·Íî¤È¤·¤Æ1.34ÂæÁ°È¾¤Ç¤â¤ß¹ç¤¤¡£
¡¡¡¡
¡¡¥Ý¥ó¥É±ß¤ÏºòÆü³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Î198±ß02Á¬¤ËÂ³¤¤¤Æ¸áÁ°Ãæ¤Ë198±ß00Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â½µËö¤òÁ°¤ËÀª¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤º¡¢¾¯¤·Íî¤È¤·¤Æ¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡
MINKABUPRESS¡¡»³²¬
¡¡¡¡
¡¡¥É¥ë±ß¤ÏÄ«Êý146±ß72Á¬¤Þ¤Ç¥É¥ë°Â±ß¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£NY»Ô¾ì¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿È¬ÆüÉÕ¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¥¯ー¥°¥éーÍý»ö¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤ÆÊÆÂçÅýÎÎ·ÐºÑ»ðÌä°Ñ°÷²ñ(CEA)¤Î¥ß¥é¥ó°Ñ°÷Ä¹¤ò¡¢¥¯ー¥°¥éーÍý»ö¤Î»Ä¤ê¤ÎÇ¤´üÍèÇ¯£±·î¤Þ¤Ç¤Î»ÃÄêÍý»ö¤È¤¹¤ë¿Í»ö°Æ¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥ëÇä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥ß¥é¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Î»ÑÀª¤«¤é¡¢º£¸å¤ÎFOMC¤ÇÍø²¼¤²¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íø²¼¤²°µÎÏ¤Î³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡°ÂÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¸å¤ÏÈ¿È¯¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¥É¥ë±ß¤Ï147±ß30Á¬Âæ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¶ä¤Î¼ç¤Ê°Õ¸«¤ÇÊÆ´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤Î¸«¶Ë¤á¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¸å2-3¥«·î¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤É¤È¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±ßÇä¤ê¤¬¤ä¤äÍ¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸øÉ½Ä¾¸å¤ÎÈ¿±þ¤Ï°ìÂ©¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å±ßÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡
¡¡147±ßÂæ¤Þ¤ÇÌá¤·¤¿¸å¤Ï¸á¸å¤Þ¤Ç¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·îÍËÆü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤¬»³¤ÎÆü¤ÇµÙ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¼è°ú¤ò¹µ¤¨¤ëÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1650¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£NY¸á¸å¤Ë1.16Âæ¸åÈ¾¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸áÁ°¤Ë1.1679¤òÉÕ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1.1700¼êÁ°¤ÎÇä¤ê¤ò¥È¥é¥¤¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤ÎÀª¤¤¤¬¤Ê¤¯¤â¤ß¹ç¤¤¡£1.1650¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬¸á¸å¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤â¤¢¤ê¥í¥ó¥É¥óÀª¤Î»²²Ã¤òÁ°¤Ë¥æー¥íÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ê1.1630Âæ¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¡¡
¡¡¥æー¥í±ß¤ÏÄ«¤Î±ß¹â¥È¥é¥¤¤Ë171±ß37Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÈ¿È¯¡£¸áÁ°Ãæ¤Ë171±ß81Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¸å¤Ï¡¢¾¯¤·¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡
¡¡ºòÆü¤Î±Ñ¶âÍ»À¯ºö²ñ¹ç¤Ç»Ô¾ìÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤ÎÍø²¼¤²¤â¡¢ÅêÉ¼·ë²Ì¤¬5ÂÐ4¤È¤Ê¤ê¡¢¤®¤ê¤®¤ê¤ÎÍø²¼¤²·èÄê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¥Ý¥ó¥É¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤¬¸åÂà¤·¡¢Èæ³ÓÅª¤·¤Ã¤«¤ê¡£¸áÁ°Ãæ¤Ë1.3453¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â½µËö¤òÁ°¤Ë¾åÃÍ¥È¥é¥¤¤Ë¿µ½Å¤ÊÆ°¤¤â¸«¤é¤ì¡¢¾¯¤·Íî¤È¤·¤Æ1.34ÂæÁ°È¾¤Ç¤â¤ß¹ç¤¤¡£
¡¡¡¡
¡¡¥Ý¥ó¥É±ß¤ÏºòÆü³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Î198±ß02Á¬¤ËÂ³¤¤¤Æ¸áÁ°Ãæ¤Ë198±ß00Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â½µËö¤òÁ°¤ËÀª¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤º¡¢¾¯¤·Íî¤È¤·¤Æ¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡
MINKABUPRESS¡¡»³²¬