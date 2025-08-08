県本土では、線状降水帯による猛烈な雨が同じ場所で降り続き、霧島市に大雨特別警報が発表されています。身の安全を確保してください。



県本土では、線状降水帯による猛烈な雨が同じ場所で降り続いています。このため、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。



霧島市には警戒レベル5にあたる大雨特別警報が発表されていて、これまでに、経験したことのないような大雨となっています。霧島市の全域と鹿児島市の思川と本名川流域に緊急安全確保が出されています。川が増水し、既に堤防を越え氾濫が発生している恐れがあります。





また鹿児島市、日置市、伊佐市など10の市と町に避難指示が出されています、身の安全を確保してください。気象台によりますと、8日午前5時時点の1時間の雨の量は速報値で、姶良市付近で約110ミリ、鹿児島市北部付近で約90ミリ、霧島市南部付近で約80ミリとなっています。霧島市溝辺では、8日午前3時までの、1時間の雨の量が、観測史上最大の107.5ミリを観測しています。霧島市溝辺や霧島市牧之原では、24時間に観測史上最大となる500ミリを、超える雨が降っています。総降水量500ミリは、平年の8月1か月分の降水量の2倍近くにあたります。8日予想される1時間の雨の量は多いところで、薩摩地方で70ミリ、大隅地方で50ミリ。9日午前6時までに、予想される24時間の雨の量は多い所で、薩摩地方で200ミリ、大隅地方で150ミリとなっています。8日昼過ぎにかけて土砂災害に最大級の警戒をし、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。