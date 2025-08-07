40歳・年収900万円男性「オルカンやVOOに月30万円」総資産1億円を目指す積立投資術
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：900万円
金融資産：現預金1900万円、リスク資産1990万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：642万円
・国内ETF・日本株：328万円
・米国ETF：1020万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA・特定口座：2020年から
・バンガード S&P 500 ETF （VOO）／NISA・特定口座：2021年から
・SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）／NISA：2024年から
など
2020年から積立投資を続けてきたという今回の投稿者。
NISAで、オール・カントリーに「月3万3000円」からスタートして、途中からは特定口座の併用で金額を上乗せ。新NISAが始まってからは、つみたて投資枠で「月10万円」を積み立てているそう。
また2021年からは、特定口座でVOOへの積み立ても始めたといいますが、新NISA開始に伴って、成長投資枠での「月10万円」の積み立てに切り替えたとあります。
同じく成長投資枠では、2024年から日本高配当株式ファンドにも「月10万円」の積み立ても始めており、現在も継続しているとのことです。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については、オール・カントリーで「元本374万円→運用益込478万円」、VOOで「元本496万円→運用益込646万円」、日本高配当株式ファンドでは「元本170万円→運用益込172万円」と、利益を生み出している様子。
「2020年のコロナ禍の最中だったため、そもそも株価が下がっている状況からスタートすることができた。そこから毎年プラス益で推移できている。最初の2年は投資に回す金額を抑えてきたが、2023年以降は（トータルで）毎月30万円前後に増額して積み立て」を続けてきたと投稿者。
とはいえ「トランプ関税の影響で、評価益が（昨年から）200万円ほど低下している状況はある」と明かしています。
運用にあたっては、「前年の段階で翌年の投資金額を決定し、12カ月で割った金額を毎月投資する。下落や暴落があったとしても決して動揺せず、売らない」と決めているとのこと。
「総資産が増加していくのが好きで、Excelで毎月資産の収支を管理している。総資産1億円に達してから、引き出しを検討する」と語っています。
新NISAについては、今後も月30万円の積み立てを継続し、「つみたて投資枠と成長投資枠、ともに2024年から最短5年間で満額投資する予定」と教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
40歳・年収900万円会社員男性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は北海道に住む40歳男性の資産運用エピソードを見ていきます。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：900万円
金融資産：現預金1900万円、リスク資産1990万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：642万円
・国内ETF・日本株：328万円
・米国ETF：1020万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA・特定口座：2020年から
・バンガード S&P 500 ETF （VOO）／NISA・特定口座：2021年から
・SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）／NISA：2024年から
など
2020年から積立投資を続けてきたという今回の投稿者。
NISAで、オール・カントリーに「月3万3000円」からスタートして、途中からは特定口座の併用で金額を上乗せ。新NISAが始まってからは、つみたて投資枠で「月10万円」を積み立てているそう。
また2021年からは、特定口座でVOOへの積み立ても始めたといいますが、新NISA開始に伴って、成長投資枠での「月10万円」の積み立てに切り替えたとあります。
同じく成長投資枠では、2024年から日本高配当株式ファンドにも「月10万円」の積み立ても始めており、現在も継続しているとのことです。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については、オール・カントリーで「元本374万円→運用益込478万円」、VOOで「元本496万円→運用益込646万円」、日本高配当株式ファンドでは「元本170万円→運用益込172万円」と、利益を生み出している様子。
「2020年のコロナ禍の最中だったため、そもそも株価が下がっている状況からスタートすることができた。そこから毎年プラス益で推移できている。最初の2年は投資に回す金額を抑えてきたが、2023年以降は（トータルで）毎月30万円前後に増額して積み立て」を続けてきたと投稿者。
とはいえ「トランプ関税の影響で、評価益が（昨年から）200万円ほど低下している状況はある」と明かしています。
40歳・年収900万円会社員男性の思う積立投資のメリットや新NISAのプランは？積立投資を始めてよかった点として「第二の収入源ができた」ことを挙げ、「本業以外に資産を増やす手段ができた。（銘柄によっては）保有しているだけで配当金を得られる」とコメント。
運用にあたっては、「前年の段階で翌年の投資金額を決定し、12カ月で割った金額を毎月投資する。下落や暴落があったとしても決して動揺せず、売らない」と決めているとのこと。
「総資産が増加していくのが好きで、Excelで毎月資産の収支を管理している。総資産1億円に達してから、引き出しを検討する」と語っています。
新NISAについては、今後も月30万円の積み立てを継続し、「つみたて投資枠と成長投資枠、ともに2024年から最短5年間で満額投資する予定」と教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)