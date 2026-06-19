「資産を増やしたい」その一心で、新NISAを利用した44歳の藤田聡さん。しかし、その決断が彼の生活を一変させることに……。市場の荒波に翻弄される心と胃の痛い日々。藤田さんの経験から、40代ビジネスパーソンが陥りやすい投資の罠と、それを回避するための具体的な方法を、FP dream代表FPの藤原洋子氏が解説します。※個人の特定を避けるため、内容の一部を変更しています。相談者の名前はすべて仮名です。「仕事ができる男」の