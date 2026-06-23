鴨川沿いの河川敷を電動キックボードで走行する「Luup」の社員＝23日午前、京都市電動キックボードのシェアリング事業を展開するLuup（ループ、東京）は23日、あらかじめ定めた走行危険場所に進入すると自動的に減速、停止する機能を導入したと発表した。京都・鴨川沿いの河川敷約4キロが対象で、車両の衛星利用測位システム（GPS）で対象場所を検知する仕組み。利用者に音声案内してから停止し、同社によると音声付き機能の導