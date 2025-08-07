“美容液で髪を洗う”　「コスメデコルテ」がトリートメントシャンプーを発売

「コスメ デコ ルテ（DECORTÉ）」の最上級シリーズ「AQ」が、 美容 液99%配合のトリートメント シャンプー 「コスメ デコ ルテ AQ リペア エッセンス シャンプー （800g 1万1000円、チューブタイプ 250g 5500円）を発売する。あわせて、明るく透明感のある肌へと導く「コスメ デコ ルテ AQ ラディアンス マイルド エッセンス ボディウォッシュ」（350mL 6600円）と「コスメ デコ ルテ AQ ラディアンス スムース ブライトニング ボディミルク」（医薬部外品、200mL 9900円）が登場。いずれも、10月16日から全国の店舗と公式オンラインストアで取り扱う。

AQ リペア エッセンスシャンプーは美容液発想のトリートメントシャンプーで、キューティクル補修成分や皮脂吸着に優れた2種のクレイ、植物系洗浄成分カプセルに加え、白樺水や金香木エキス、ホワイトムクナエキスといったAQ スキンケアシリーズの共通美容成分を配合。泡立たないエッセンスベースのフォーミュラがなめらかに伸び広がり、頭皮の汚れや皮脂を落としながら、ダメージ部分を補修する。また、エイジング毛にアプローチする美容成分ソウハクヒエキスとモウソウチクたけのこ皮エキスも取り入れ、健やかな髪の毛を促す。

AQ ラディアンスマイルドエッセンスボディウォッシュとAQ ラディアンス スムース ブライトニング ボディミルクにも、AQ スキンケアシリーズ共通の美容成分を配合。きめ細かく柔らかな泡が毛穴の蓄積された汚れや酸化皮脂、くすみの原因となる古い角質にアプローチし、明るく透明感のある肌へと導く。

AQ ラディアンス スムース ブライトニング ボディミルクは、シリーズ共通の美容成分に加え、美白有効成分ビタミンC誘導体と肌あれ防止有効成分トラネキサム酸を配合。エイジングサインに働きかけ、透明感とハリのある肌に導く。水系の保湿成分とエモリエントオイルを多く配合した処方で、ベタつかない使用感を叶えた。

すべて、同シリーズを象徴する、月下美人や金香木などの花々をブレンドしたフレッシュフローラルムスキーの香りで展開する。

