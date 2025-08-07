Æ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò»á¤Î¡ÖÂìÂôÈãÈ½¡×¤Ë¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¾Ç¤ê¤È¼»ÅÊ¡ÄSnow Man¡¢SixTONES¤â¡ÈÂìÂô°Æ·ï¡É¤È¤¤¤¦¸½¼Â
¡Ú°òß·ÄçÍº¡ÖÎ¢¤ÎÎ¢¤Þ¤ÇÅ°Äì¼èºà¡×¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆæ¤ò¿¼¤á¤¿¤À¤±¤Î¡Ö¥é¥¹¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡× Æ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò¤ÎÏÃÂê¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿ÉôÊ¬
¡¡SMILE-UP.¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦Æ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò»á¡Ê59¡Ë¤¬È¾À¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡Ö¥é¥¹¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Æ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò¤È¤Î47»þ´Ö¡×¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ3½µ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡È½÷Äë¡É¤ÎÆÈÀê¹ðÇò¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥È¡¼¥¯¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2022Ç¯10·îËö¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿¸µÉû¼ÒÄ¹¤ÎÂìÂô½¨ÌÀ»á¡Ê43¡Ë¤¬¡¢ÍýÍ³¤âÀâÌÀ¤â¤Ê¤¯¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼¤áÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡È¹ðÈ¯¡É¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÂìÂô»á¤ÎÂà½ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤ÆËÜ¿Í¤«¤é»öÁ°¤Ë¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÈÂìÂô»á¤ÎÂåÍý¿Í¤Ë¤è¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¡¢ÂìÂô»á¤Î°Õ¸þ¤òÂº½Å¤¹¤ë·Á¤Ç»öÌ³½ê¤ÎÌò°÷²ñ¤âÎ»¾µ¤·¤¿¡¢¤È·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤ÏÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤Î¥¿¥Ã¥¡¼¤¬¡ÈÎ¢ÀÚ¤ë¡É³Ê¹¥¤Ç¾¡¼ê¤Ë»öÌ³½ê¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¶Ã¤¯¡£
¡ÖÆ£Åç»á¤Î¸½¾ìÉüµ¢¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¡ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡É¤ÎË½Ïª¤Ï¡¢ÂìÂô»á¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Û¤ÉÊ¢¤Ë¿ø¤¨¤«¤Í¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà½÷¤¬É½º»ÂÁ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÂìÂô»á¤ÏÈ¾¤Ð±Êµ×Åª¤Ë¡È±ßËþÂà½ê¡É¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Æ£Åç»á¤ÈÂìÂô»á¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶È³¦Æâ¤Ë¤Ï½ôÀâ¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢É®¼Ô¤Ï¡È¿å¤ÈÌý¡É¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Îº¬µò¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢2019Ç¯9·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ£Åç»á¤Ë¤è¤ë¿·ÂÎÀ©¸å¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÌò°÷²ñ¤Ç¡¢¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Î»ØÆ³Êý¿Ë¤Î·Ñ¾µ¤ò¶¯¤¯¼çÄ¥¤¹¤ëÂìÂô»á¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤È¥¸¥ã¥Ë¡¼¡¢2¿Í¤À¤±¤Ç·è¤á¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¡¢Æ£Åç»á¤¬¼è¤ê¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤À¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Î°ä»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤´¤¦¤È¤¹¤ëÂìÂô»á¤È¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¤Ï»ä¡ª¡×¤È¸þ¤³¤¦¤òÄ¥¤ëÆ£Åç»á¤È¤Î³Î¼¹¤¬Ìó3Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤êÂ³¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¡¢Æ£Åç»á¤Ëº£²ó¤Î¹ðÇò¤ò¤µ¤»¤¿¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿´¶¾ð¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Î¡ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À²Ã³²ÌäÂê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤¬ÉÕ¤¤¤¿STARTO ENTERTAIN§®ENT¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤½¤Î²Ô¤®Æ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëSnow §®an¡¢SixTONES¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÂìÂô°Æ·ï¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢ÂìÂô»á¤¬Àºº²¹þ¤á¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Æ£Åç»á¤¬¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÈÂìÂô»á¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¾ð¤¬¡¢º£²ó¤Î¹ðÇò¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×¡ÊÊÌ¤Î·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÂìÂô»á¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà¤ÎºÍÇ½¤Ø¤Î¼»ÅÊ¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡Ä¤È¡¢¤³¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¤¥Î¥Ã¥Á¤Ë¤Ï²Ù¤¬½Å¤¹¤®¤¿¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Î°éÀ®·¸
¡¡ÂìÂô»á¤ÎÂà½ê¸å¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¿·¿Í¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¡Ê¸½Annex¡Ë¤Î¿·¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê49¡Ë¤ËÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥Î¥Ã¥Á¤ËÌ³¤Þ¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼¡À¤Âå¤ò¸«±Û¤·¤¿¿·¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»öÌ³½ê¤ÎÂ¸Â³¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Î¥¢¥¤¥É¥ë°éÀ®½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿Å·ºÍÈ©¤ÎÂìÂô¤ËÂå¤ï¤ê¡¢°æ¥Î¸¶¤Ë¤½¤ó¤ÊÂçÌò¤¬Ì³¤Þ¤ë¤Î¤«¡¢°æ¥Î¸¶¤¬ÂìÂô¤ÈÆ±Åù¤Î¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÀéÎ¤´ã¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¡¢À²Ã³²ÁûÆ°¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤â¤¢¤ê¡¢°æ¥Î¸¶¤Ï2024Ç¯3·îËö¤Ë¼Ç¤¤·¡¢²ñ¼Ò¼«ÂÎ¤âÊÄº¿¤Ë¸þ¤±¤¿»öÌ³½èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¿·¿ÍÈ¯·¡¤È°éÀ®¤ÏSTARTO¼Ò¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¡£
¡Ö°æ¥Î¸¶¤¬¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡È¸¶ÀÐ¤òÈ¯·¡¤·¤¿¡ª¡É¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¡È10Ç¯¸å¤ËSTARTO¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¡É¤Ê¤ó¤Æ¡¢°¤¤¾éÃÌ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¸½¾ì¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Á¥ã¥â¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¹ðÈ¯¤ÇÆ£Åç»á¤Î¾ÇÁç¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£STARTO¼Ò¤È¶¦¤ËÂç¤¤Ê¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ê°òß·ÄçÍº¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
