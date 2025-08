東京ディズニーリゾートでは、2025年9月17日(水)〜10月31日(金)までの期間、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2025」を開催!

期間中、東京ディズニーランドホテルでも「ディズニー・ハロウィーン2025」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、「ドリーマーズ・ラウンジ」に期間限定で登場する「ディズニー・ハロウィーン2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆

東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間:2025年9月16日〜2025年10月31日

販売店舗:東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年9月17日(水)〜10月31日(金)までの期間、秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン2025」を開催☆

東京ディズニーランドではディズニーヴィランズが主役の「ディズニー・ハロウィーン」が、東京ディズニーシーではディズニー&ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマにした「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を2025年9月17日(水)〜11月2日(日)まで初開催します。

東京ディズニーランドホテルの「ドリーマーズ・ラウンジ」では、スペシャルセットとスペシャルドリンクが登場します!

“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルセット

© Disney

価格:8,000円

提供時間帯:ランチ&スウィーツ/ディナー&カクテル

メニュー:

サンドウィッチ&オードヴル・アプリコットのムース・帆立貝のスモーク 焼き茄子のサルサ添え・ケイジャンチキンとサツマイモのパニーニ・トリュフ風味のパンプキンタルトレット・サーモンのアスピック キャロットヴィネグレット・いちじくとレモンチーズクリームのカナッペ・栗と洋梨のスープスコーン&デニッシュ・オリジナルプレーンスコーン・柿デニッシュパスタ・バターナッツスクワッシュとポルチーニのクリームソース タリオリーニデザート・カシスムースとマロンクリーム ブラックベリーのゼリー 泥炭とバニラのアイスコーヒー または 紅茶・別途700円で「季節のプレミアムティー」が注文できます。

予約方法:プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトよりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります

※ご利用時間は120分といたします

クリーミーな「バターナッツスクワッシュとポルチーニのクリームソース タリオリーニ」のパスタと、アフタヌーンティーのセット。

アフタヌーンティーのスタンドには黒のプレートが使われ、ハロウィーンムードたっぷり!

スタンドの1段目と3段目には季節の食材を使用した甘く濃厚な味わいのサンドウィッチ&オードヴルが、2段目にはオリジナルプレーンスコーンと柿デニッシュが並びます。

そしてデザートプレートには、ゴーストの姿も☆

「カシスムースとマロンクリーム」はコロンと立体的なフォルムのアトラクションモチーフで、中にゴーストが乗っています。

また「ブラックベリーのゼリー」や「泥炭とバニラのアイス」は色合いも特徴的で、インパクトたっぷり。

“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク

© Disney

価格:各1,600円

提供時間帯:ランチ&スウィーツ/ディナー&カクテル

「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供されるスペシャルドリンクは2種類です。

〜ギディ・ブー・バンチ〜(画像左)ブラッドオレンジジュース、カルピス、バタフライピーシロップ、ブラッドオレンジシロップ、パッションフルーツシロップ、ソーダ、ヨーグルトホイップクリーム、クッキー、マシュマロ、シュガー

クッキーで表現された「ミッキーマウス」の耳がキュートな「〜ギディ・ブー・バンチ〜」

ブラッドオレンジジュース、カルピスがベースの爽やかなドリンクで、オレンジ色と紫色の層が目をひきます。

トッピングのホイップクリームはヨーグルト風味で酸味があり、ドリンクと一緒にいただくとまた違った味わいで楽しい!

〜ゴーストリー・ブーコーン〜(画像右)ミルク、クランベリージュース、安納芋ソース、リンゴピュレ、ストロベリーシロップ、キャラメルシロップ、ポップコーンシロップ、マスカルポーネホイップクリーム、クッキー、ポップコーン

ミルクや安納芋ソースがまろやかで甘く、スウィーツ感覚でいただける「〜ゴーストリー・ブーコーン〜」

リンゴピュレ、ストロベリーシロップ、キャラメルシロップで風味をプラス☆

さらにトッピングにポップコーンが添えられているのもユニークなポイントです。

ハロウィーン気分が盛り上がるのはもちろん、旬の食材を堪能できるのも魅力的。

東京ディズニーランドホテルの「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニューの紹介でした☆

『リメンバー・ミー』テーマの「ラソス・デ・ラ・ファミリア」開催!東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”まとめ 『リメンバー・ミー』テーマの「ラソス・デ・ラ・ファミリア」開催!東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2025”まとめ 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 雰囲気たっぷりなアフタヌーンティー!東京ディズニーランドホテル/ドリーマーズ・ラウンジ“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルメニュー appeared first on Dtimes.