更年期に「セックスが痛い」と感じる女性が増加中。その理由はホルモンにあった【医師解説】

性交痛の原因はさまざまあります。そのまま放置しているとパートナーとの仲が悪くなる原因になることもあり、できれば早く治療したいもの。今回は性交痛の原因について、三島ゆうレディースクリニックの五十嵐先生に教えてもらいました。

監修医師：

五十嵐 優子（三島ゆうレディースクリニック）

平成9年3月順天堂大学医学部卒業。順天堂大学医学部産婦人科学講座入局。順天堂大学医学部産婦人科学講座助教、国際親善総合病院、順天堂大学医学部附属順天堂医院、山王病院、順天堂大学医学部附属浦安病院、順天堂大学医学部附属静岡病院、伊豆赤十字病院などを経て令和4年1月三島ゆうレディースクリニック開院。

編集部

性交痛に悩んでいる女性は多いと聞きますが、治せるのでしょうか？

五十嵐先生

はい、原因にもよりますが婦人科などで治療が可能です。原因に応じた治療を行います。特に、性交痛の原因として多いのが、更年期障害を伴うものです。

編集部

なぜ、更年期障害で性交痛が起きるのですか？

五十嵐先生

そもそも更年期障害は、女性ホルモンのエストロゲンの分泌量が減少することで起こりますが、膣にも影響を及ぼします。エストロゲンの分泌量が減少すると膣にうるおいがなくなり、乾燥が進むのです。

編集部

なぜ、それによって性交痛が起きるのですか？

五十嵐先生

エストロゲンは肌や粘膜を瑞々しく保つ働きをするホルモンで、膣の粘膜がいつも潤っているのはエストロゲンの作用によるものです。しかし、更年期になり、エストロゲンの分泌量が減少すると膣の粘膜が薄くなったり、乾燥したりするので、痛みを生じやすくなるのです。

※この記事はMedical DOCにて＜【更年期は起きやすい】性交痛って治療で治せるの？ セルフケアや治療方法を医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。