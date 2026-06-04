フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）は４日、梅雨の時期に自律神経が乱れなどによって唾液が減り口の中が乾燥する「ドライマウス」が女性に増えていることを伝えた。番組では、専門家を取材。口の中が慢性的に乾く症状の「ドライマウス」は、国内で８００万人以上が症状を抱えていると言われ、で患者の６割以上が女性であることを紹介した。口臭の原因や味覚障害につながる恐れもあるという。木曜