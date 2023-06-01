露地栽培アガリクスKA21株の機能性に関する新しい臨床データと特許取得が発表されました。男性更年期に関連する指標で有意な変化が確認され、サプリメントやドリンク分野での活用に注目が集まっています。素材研究の積み重ねが、ミドル世代の健康課題にどうつながるかを具体的に見られるトピックです。 東栄新薬「露地栽培アガリクスKA21株」 特許番号：特許第7818243号特許出願日：2024年7月8日特許