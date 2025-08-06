½¢¿¦¸å¤â¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ë½÷»Ò³ØÀ¸¤Ï1¡ó¡Ä»Å»ö¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥â¥Ç¥ë³ÎÎ©¤Ø¸þ¤±¡¢SMBC½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Á¡¼¥à¤ÎÄ©Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¡Ö½¢¿¦¸å¤â¥×¥í¡¦¼Ò²ñ¿Í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿½÷»Ò³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¡¢¤ï¤º¤«1¡ó¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤¬¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×¤ä¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢ÉÔ°Â¤Ë¤è¤ë¼ãÇ¯ÁØ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎ¥¤ì¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÉô³è¤Ç½ª¤ï¤ê¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¡¢Ä©Àï¤ò»Ï¤á¤¿½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤¬¤¤¤ë¡£
»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Î½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤òÊìÂÎ¤È¤¹¤ë¡ÖSMBC TOKYO SOLUA(¥½¥ë¡¼¥¢)¡×¡£2025Ç¯¤«¤é¿·¤¿¤Ë·Ç¤²¤¿¥Á¡¼¥àÌ¾¤Î¡ÖSOLUA¡×¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤ÇÂÀÍÛ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖSOL¡×¤È·î¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖLUA¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢¡Ö»Å»ö¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎ¾Î©¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯10·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂè27²óW¥ê¡¼¥°(2025-26¥·¡¼¥º¥ó)¤Ø¤Î»²Àï¤È¤¤¤¦¡¢Âç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿SMBC TOKYO SOLUA¤À¤¬¡¢³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¤Ï¥³¡¼¥È¾å¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£7·î17Æü¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤ÇÈ¯É½²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô Æ¬¼è CEO¤ÎÊ¡Î±Ï¯Íµ¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£¡Ö¼Ò°÷¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢±þ±ç¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¤Ç¶¯¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½÷»Ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤«¤é¡¢¿¿¤Ë»Å»ö¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤Ë¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
È¯É½²ñ¤Ï2Éô¹½À®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè1Éô¤ÇSMBC TOKYO SOLUA¤Î¿·ÂÎÀ©¤ä¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¤òÈ¯É½¡£Âè2Éô¤Ç¤Ï¡ÖSOLUACTION¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÀâÌÀ¤ËÂ³¤¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÆüËÜ¤Î½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ë¸µÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î»ûÅÄÌÀÆü¹á¤µ¤ó¡¢ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ëÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î°ÙËöÂç¤µ¤ó¡¢SMBC TOKYO SOLUA¤ÎÊ¿ÅÄºÌÇµÁª¼ê¤é¤¬¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï½é¤á¤Ë¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×¤ä¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢ÉÔ°Â¤Ë¤è¤ë¼ãÇ¯ÁØ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎ¥¤ì¡×¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢½÷»Ò³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£µ»ö¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ö½¢¿¦¸å¤â¥×¥í¡¦¼Ò²ñ¿Í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿½÷»Ò³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¤ï¤º¤«1¡ó¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¿ô»ú¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¼ÁÌä¤Ë¡ÖÂ³¤±¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÃË»Ò¤Ï10¡ó¡£ÃË½÷¤È¤â¤Ë¡¢½¢¿¦¸å¤Î·ÑÂ³°ÕÍß¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤¬¡¢ÃË½÷¤Ç³«¤¤¬¤¢¤ëÅÀ¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎÃæ¤Ç»ûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÆ»¤òÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀáÌÜ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤Ò¤È¤Ä¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ÙËö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÃË½÷¤ÇÂç¤¤Ê³«¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÃË»Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ø¼Â¶ÈÃÄ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤¦¤«¡Ù¡Ø¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤¦¤«¡Ù¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ê£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤«¤éÁª¤Ö´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬º£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤ÇÁí¹ç¿¦¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢SMBC TOKYO SOLUA¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¿ÅÄ¤µ¤ó¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¶¥µ»¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Öº£²ó¤¿¤Þ¤¿¤ÞSOLUA¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ïµ©¤Ê¥±¡¼¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä´ºº¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿ÃË½÷º¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¤À¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö½¢¿¦¤¹¤ë»þ¤ËÃË»Ò¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ï¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤«¡¢¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ëÁªÂò¤ò¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷»Ò¤ÎÆ±´ü¤Ç¶¥µ»¤òÂ³¤±¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ö½÷»Ò³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î81¡ó¤¬·ëº§¡¢½Ð»º¡¢°é»ù¤òÍýÍ³¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤Î¶¥µ»·ÑÂ³¤òÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃËÀ¤ËÈæ¤Ù¡¢½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¸½¼Â¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£·ëº§¡¦½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¸½ÌòÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»ûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼þ¤ê¤ÎÌÜ¡×¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö»ä¤âÉüµ¢¤·¤¿»þ¤Ë¡¢Êì¿Æ¤À¤«¤é²È»ö°é»ù¤ËÀìÇ°¤·¤í¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¤È¼þ¤ê¤«¤é¤Î¹¶·â¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¼Ò²ñ¿Í¤Ç¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼ýÆþÌÌ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ°úÂà¤·¤¿¤¢¤È¤Î¼ýÆþ¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤¬¿´ÇÛ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢ÃË»Ò75.3¡ó¡¢½÷»Ò65.5¡ó¤È¤¤¤º¤ì¤â¹â¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö½÷»Ò³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î75¡ó¤¬¼þ°Ï¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ç¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤Î¶¥µ»·ÑÂ³¤òÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤º²ÈÂ²¤Ê¤É¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤â¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤ä¼ýÆþÌÌ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö½÷»Ò³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î74¡ó¤¬°úÂà¸å¤âÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¶¥µ»¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö½÷»Ò³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î91¡ó¤¬¶¥µ»¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¿´¤Î±üÄì¤Ç¤Ï¶¥µ»·ÑÂ³¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢ÃÇÇ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÂÇ³«¤¹¤Ù¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿SMBC TOKYO SOLUA¤ª¤è¤Ó¡ÖSOLUACTION¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬»Å»ö¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢ÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¡Ö¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ë¤«¡¢¤¢¤¤é¤á¤Æ»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤«¡×¤È¤¤¤¦Æó¼ÔÂò°ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Ê£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡¢SMBC TOKYO SOLUA¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»°°æ½»Í§¶ä¹Ô ¼Ò²ñÅª²ÁÃÍÁÏÂ¤¿ä¿ÊÉôÄ¹¤Î¹â»ÔË®¿Î¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤Ä©Àï¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤ËÆüÃæ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢Í¼Êý°Ê¹ßÎý½¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÎý½¬¤âÀ¸³è¤â»Å»ö¤â¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤â³èÍÑ¤·¤Æ²Ê³ØÅª¤Ë¸«¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï¸«¤Æ¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë¥Ð¥¹¥±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾ÍèÊú¤¨¤ëÉÔ°Â¤Î²ò¾Ã¤¬Âç»ö¡×¤È°úÂà¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖSMBC¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¸½Ìò»þÂå¤«¤é»Å»ö¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ°ú¤½Ð¤·¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°úÂà¸å¤ÏÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Å¬Àµ¤ò¸«¤Æ¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¿Í»öÉô¤ò´Þ¤á¡¢SMBC¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖSOLUACTION¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Éý¹¤¤»ëÅÀ¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò¼è¤ê´¬¤¯²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÂÐÃÌ¤ä¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤¿¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î½÷ÀÆÃÍ¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î»ÜÀß¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥Ð¥ó¥é¥¤-ITABASHI-¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÀ½ºî¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥´¡¼¥ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥´¡¼¥ë¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤ä½÷À¤ËÃåÌÜ¤·¤¿´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ½÷À¤ä¼¡À¤Âå¤Î³èÌö¡¢À®Ä¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Ù¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò¼Ò²ñ¤ËÅê¤²¤«¤±¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤¯¼þÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿²°³°¹¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¹¹ð¤Ï²¬»³±Ø¤Ç2025Ç¯7·î25Æü¤«¤é8·î21Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¡¢½ÂÃ«±Ø¤Ç8·î4Æü¤«¤é8·î10Æü(Æü)¤Þ¤Ç·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¹¹ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½÷»Ò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬³ØÀ¸»þÂå¤Ç¶¥µ»¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹Ä´ºº¥Ç¡¼¥¿¤òºÎÍÑ¡£²¬»³±Ø¤Î¹¹ð¤Ë¤Ï¡Ö¹â¹»ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¤«¤±¤ò¡¢½ÂÃ«±Ø¤Î¹¹ð¤Ë¤Ï¡Ö½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¡¢³ð¤ï¤Ê¤¤Ì´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¬»³±Ø¤È½ÂÃ«±Ø¤È¤¤¤¦·Ç½Ð¾ì½ê¤Ë¤â¡¢ÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£²¬»³¸©²¬»³»Ô¤Ç¤Ï2025Ç¯7·î27Æü¤Ë¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¥µ»Âç²ñ(¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤)¡×¤¬³«Ëë¡£¤³¤Î²Æ¡¢½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬Â¿¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë²¬»³±Ø¤Ë¹¹ð¤ò·Ç½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ë¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤äÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î½ÂÃ«±Ø¤â¡¢³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÌÜ¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢SMBC¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼Ò²ñ¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿ËÜµ¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Î¿Í¡¹¤ËÆÏ¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£±Ø¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¹¹ð¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤é¡¢½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò¼è¤ê´¬¤¯²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
È¯É½²ñ¤Ï2Éô¹½À®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè1Éô¤ÇSMBC TOKYO SOLUA¤Î¿·ÂÎÀ©¤ä¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¤òÈ¯É½¡£Âè2Éô¤Ç¤Ï¡ÖSOLUACTION¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÀâÌÀ¤ËÂ³¤¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÆüËÜ¤Î½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ë¸µÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î»ûÅÄÌÀÆü¹á¤µ¤ó¡¢ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ëÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î°ÙËöÂç¤µ¤ó¡¢SMBC TOKYO SOLUA¤ÎÊ¿ÅÄºÌÇµÁª¼ê¤é¤¬¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï½é¤á¤Ë¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×¤ä¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢ÉÔ°Â¤Ë¤è¤ë¼ãÇ¯ÁØ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎ¥¤ì¡×¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢½÷»Ò³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£µ»ö¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ö½¢¿¦¸å¤â¥×¥í¡¦¼Ò²ñ¿Í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿½÷»Ò³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¤ï¤º¤«1¡ó¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¿ô»ú¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¼ÁÌä¤Ë¡ÖÂ³¤±¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÃË»Ò¤Ï10¡ó¡£ÃË½÷¤È¤â¤Ë¡¢½¢¿¦¸å¤Î·ÑÂ³°ÕÍß¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤¬¡¢ÃË½÷¤Ç³«¤¤¬¤¢¤ëÅÀ¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎÃæ¤Ç»ûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÆ»¤òÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀáÌÜ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤Ò¤È¤Ä¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ÙËö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÃË½÷¤ÇÂç¤¤Ê³«¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÃË»Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ø¼Â¶ÈÃÄ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤¦¤«¡Ù¡Ø¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤¦¤«¡Ù¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ê£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤«¤éÁª¤Ö´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬º£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤ÇÁí¹ç¿¦¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢SMBC TOKYO SOLUA¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¿ÅÄ¤µ¤ó¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¶¥µ»¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Öº£²ó¤¿¤Þ¤¿¤ÞSOLUA¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ïµ©¤Ê¥±¡¼¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä´ºº¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿ÃË½÷º¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¤À¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö½¢¿¦¤¹¤ë»þ¤ËÃË»Ò¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ï¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤«¡¢¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ëÁªÂò¤ò¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷»Ò¤ÎÆ±´ü¤Ç¶¥µ»¤òÂ³¤±¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ö½÷»Ò³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î81¡ó¤¬·ëº§¡¢½Ð»º¡¢°é»ù¤òÍýÍ³¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤Î¶¥µ»·ÑÂ³¤òÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃËÀ¤ËÈæ¤Ù¡¢½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¸½¼Â¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£·ëº§¡¦½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¸½ÌòÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»ûÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼þ¤ê¤ÎÌÜ¡×¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö»ä¤âÉüµ¢¤·¤¿»þ¤Ë¡¢Êì¿Æ¤À¤«¤é²È»ö°é»ù¤ËÀìÇ°¤·¤í¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¤È¼þ¤ê¤«¤é¤Î¹¶·â¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¼Ò²ñ¿Í¤Ç¶¥µ»¤òÂ³¤±¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼ýÆþÌÌ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ°úÂà¤·¤¿¤¢¤È¤Î¼ýÆþ¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤¬¿´ÇÛ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢ÃË»Ò75.3¡ó¡¢½÷»Ò65.5¡ó¤È¤¤¤º¤ì¤â¹â¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö½÷»Ò³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î75¡ó¤¬¼þ°Ï¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ç¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤Î¶¥µ»·ÑÂ³¤òÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤º²ÈÂ²¤Ê¤É¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤â¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤ä¼ýÆþÌÌ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö½÷»Ò³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î74¡ó¤¬°úÂà¸å¤âÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¶¥µ»¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö½÷»Ò³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î91¡ó¤¬¶¥µ»¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¿´¤Î±üÄì¤Ç¤Ï¶¥µ»·ÑÂ³¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢ÃÇÇ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÂÇ³«¤¹¤Ù¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿SMBC TOKYO SOLUA¤ª¤è¤Ó¡ÖSOLUACTION¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬»Å»ö¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢ÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¡Ö¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ë¤«¡¢¤¢¤¤é¤á¤Æ»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤«¡×¤È¤¤¤¦Æó¼ÔÂò°ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Ê£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡¢SMBC TOKYO SOLUA¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»°°æ½»Í§¶ä¹Ô ¼Ò²ñÅª²ÁÃÍÁÏÂ¤¿ä¿ÊÉôÄ¹¤Î¹â»ÔË®¿Î¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤Ä©Àï¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤ËÆüÃæ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢Í¼Êý°Ê¹ßÎý½¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÎý½¬¤âÀ¸³è¤â»Å»ö¤â¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤â³èÍÑ¤·¤Æ²Ê³ØÅª¤Ë¸«¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï¸«¤Æ¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë¥Ð¥¹¥±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾ÍèÊú¤¨¤ëÉÔ°Â¤Î²ò¾Ã¤¬Âç»ö¡×¤È°úÂà¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖSMBC¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¸½Ìò»þÂå¤«¤é»Å»ö¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ°ú¤½Ð¤·¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°úÂà¸å¤ÏÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Å¬Àµ¤ò¸«¤Æ¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¿Í»öÉô¤ò´Þ¤á¡¢SMBC¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖSOLUACTION¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Éý¹¤¤»ëÅÀ¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò¼è¤ê´¬¤¯²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÂÐÃÌ¤ä¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤¿¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î½÷ÀÆÃÍ¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î»ÜÀß¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥Ð¥ó¥é¥¤-ITABASHI-¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÀ½ºî¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥´¡¼¥ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥´¡¼¥ë¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤ä½÷À¤ËÃåÌÜ¤·¤¿´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ½÷À¤ä¼¡À¤Âå¤Î³èÌö¡¢À®Ä¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Ù¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò¼Ò²ñ¤ËÅê¤²¤«¤±¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¤¯¼þÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿²°³°¹¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¹¹ð¤Ï²¬»³±Ø¤Ç2025Ç¯7·î25Æü¤«¤é8·î21Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¡¢½ÂÃ«±Ø¤Ç8·î4Æü¤«¤é8·î10Æü(Æü)¤Þ¤Ç·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¹¹ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½÷»Ò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬³ØÀ¸»þÂå¤Ç¶¥µ»¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹Ä´ºº¥Ç¡¼¥¿¤òºÎÍÑ¡£²¬»³±Ø¤Î¹¹ð¤Ë¤Ï¡Ö¹â¹»ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¤«¤±¤ò¡¢½ÂÃ«±Ø¤Î¹¹ð¤Ë¤Ï¡Ö½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¡¢³ð¤ï¤Ê¤¤Ì´¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¬»³±Ø¤È½ÂÃ«±Ø¤È¤¤¤¦·Ç½Ð¾ì½ê¤Ë¤â¡¢ÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£²¬»³¸©²¬»³»Ô¤Ç¤Ï2025Ç¯7·î27Æü¤Ë¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¥µ»Âç²ñ(¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤)¡×¤¬³«Ëë¡£¤³¤Î²Æ¡¢½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬Â¿¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë²¬»³±Ø¤Ë¹¹ð¤ò·Ç½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ë¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤äÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î½ÂÃ«±Ø¤â¡¢³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÌÜ¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢SMBC¥°¥ë¡¼¥×¤¬¼Ò²ñ¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿ËÜµ¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Î¿Í¡¹¤ËÆÏ¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£±Ø¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¹¹ð¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤é¡¢½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò¼è¤ê´¬¤¯²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
