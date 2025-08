26歳のイングランド人MFはわずか1年でチェルシーを退団するようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チェルシーに所属する26歳MFキアナン・デューズバリー・ホールは今夏の移籍市場でエヴァートンへの完全移籍が決定したという。



デューズバリー・ホールはレスターの下部組織出身の選手。昨夏の移籍市場で指揮官のエンツォ・マレスカ監督についていく形でチェルシーに加入した同選手だったが、昨季はプレミアリーグでの先発出場が2試合と出場機会は限定的に。見事優勝を果たしたUEFAヨーロッパカンファレンスリーグでは15試合に出場し、4ゴール2アシストを記録するなどタイトル獲得に貢献したがあくまでバックアッパーとしてプレイしていた。





