¸Ä¿Í¹ç°ÕºÑ¤ß¤â¡ÄPSG¡¢¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÌó103²¯±ß¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¡¢°ìÊý¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÏÌó121²¯±ß¤òÍ×µá
¡¡¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½DF¥¤¥ê¥¢¡¦¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£15Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß22ºÐ¤Î¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼¤Ï¡¢Êì¹ñ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÌ¾Ìç¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¡¼¥¦¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥°é¤Á¡£2023Ç¯1·î¤Ë¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¡¼¥¦¤«¤é¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï37»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤â¥ê¡¼¥°Àï35»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÎDF¥é¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢PSG¤Ï¥¨¥¯¥¢¥É¥ëÂåÉ½DF¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥Á¥ç¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÜÀÒ¶â6000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó103²¯±ß¡Ë¤Ç¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥Á¥ç¤¬½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤ÎFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025·è¾¡¤ÇPSG¤ÏÇÔËÌ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢PSG¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤È¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡Ù¤Ï»ØÅ¦¡£¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ï¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò7000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó121²¯±ß¡Ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°Õ¸þ¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ï6·î¡¢PSG¤È¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼¤¬5Ç¯·ÀÌó¤Ç¸Ä¿Í¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£»Ä¤¹¤Ï¥¯¥é¥Ö´Ö¤Î¹ç°Õ¤À¤¬¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤ÎÍ×µá¤Ë¤Ï1000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó17²¯±ß¡Ë¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡¡¸½ºß22ºÐ¤Î¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼¤Ï¡¢Êì¹ñ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÌ¾Ìç¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¡¼¥¦¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥°é¤Á¡£2023Ç¯1·î¤Ë¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¡¼¥¦¤«¤é¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï37»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤â¥ê¡¼¥°Àï35»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÎDF¥é¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥Á¥ç¤¬½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤ÎFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025·è¾¡¤ÇPSG¤ÏÇÔËÌ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢PSG¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤È¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡Ù¤Ï»ØÅ¦¡£¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ï¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò7000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó121²¯±ß¡Ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°Õ¸þ¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ï6·î¡¢PSG¤È¥¶¥Ð¥ë¥Ë¡¼¤¬5Ç¯·ÀÌó¤Ç¸Ä¿Í¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£»Ä¤¹¤Ï¥¯¥é¥Ö´Ö¤Î¹ç°Õ¤À¤¬¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤ÎÍ×µá¤Ë¤Ï1000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó17²¯±ß¡Ë¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤À¡£