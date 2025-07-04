¥Á¥ï¥ï¤ÏÈ´¤±ÌÓ¤¬Â¿¤¤¡©¸¶°ø¤«¤éÂÐºö¡¦ÁÝ½üË¡¤Þ¤ÇÅ°Äì²òÀâ
¥Á¥ï¥ï¤ÏÈ´¤±ÌÓ¤Ï¤Ò¤É¤¤¤Ã¤ÆËÜÅö¡©
·ëÏÀ¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¥ï¥ï¤ÏÈ´¤±ÌÓ¤¬Â¿¤¤¤È¤â¾¯¤Ê¤¤¤È¤â°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¸¤¼ï¤Ç¤¹¡£
¼ç¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥ï¥ï¤Ë¤ÏÈïÌÓ¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¡Ö¥À¥Ö¥ë¥³ー¥È¡×¤È¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥³ー¥È¡×¤Î2¼ïÎàÂ¸ºß¤·¡¢¤Þ¤¿ÈïÌÓ¤ÎÄ¹¤µ¤Î¥¿¥¤¥×¤â¡Ö¥í¥ó¥°¡×¡Ö¥¹¥àー¥¹¡×¤Î2¼ïÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤Î¥¿¥¤¥×¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ´¤±ÌÓ¤ÎÎÌ¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¤Î¾®¤µ¤Ê¥Á¥ï¥ï¤Ï¡¢¥È¥¤¡¦¥×ー¥É¥ë¤ä¼Æ¸¤¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤Î¿Íµ¤¸¤¼ï¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂÎÉ½ÌÌÀÑ¤¬¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢Á´ÂÎ¤ÎÈ´¤±ÌÓ¤ÎÁíÎÌ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¥ï¥ï¤ÎÈ´¤±ÌÓ¤ÎÎÌ¤Ï¸ÄÂÎº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢»ô°é´Ä¶¤äÈïÌÓ¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â»ô¤¤¼ç¤¬¼õ¤±¤ë°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ï¥ï¤ÎÈ´¤±ÌÓ¤¬Â¿¤¤¸¶°ø
¥Á¥ï¥ï¤ÎÈ´¤±ÌÓ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÈïÌÓ¤Î¹½Â¤¤ä¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼È´¤±ÌÓ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ï¥ï¤Ï¡Ö¥À¥Ö¥ë¥³ー¥È¡×¤È¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥³ー¥È¡×¤¬º®ºß¤¹¤ë¸¤¼ï
¥Á¥ï¥ï¤ÎÈïÌÓ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö¥À¥Ö¥ë¥³ー¥È¡×¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥³ー¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¥À¥Ö¥ë¥³ー¥È¤È¤Ï¡¢¹Å¤¯¤ÆÂÀ¤¤¡Ö¥ªー¥Ðー¥³ー¥È¡Ê¾åÌÓ¡Ë¡×¤È¡¢¤½¤Î²¼¤ËÀ¸¤¨¤ë½À¤é¤«¤¯Ì©½¸¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Àー¥³ー¥È¡Ê²¼ÌÓ¡Ë¡×¤ÎÆó½Å¹½Â¤¤ÎÈïÌÓ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥ªー¥Ðー¥³ー¥È¤ÏÈéÉæ¤ò³°Éô¤Î»É·ã¤«¤é¼é¤ê¡¢¥¢¥ó¥Àー¥³ー¥È¤ÏÂÎ²¹¤òÄ´Àá¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥³ー¥È¤Ï¥¢¥ó¥Àー¥³ー¥È¤¬¤Ê¤¯¡¢¥ªー¥Ðー¥³ー¥È¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÈïÌÓ¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ï¥ï¤Ë¤Ï¥À¥Ö¥ë¥³ー¥È¤È¥·¥ó¥°¥ë¥³ー¥È¤ÎÎ¾Êý¤Î¥¿¥¤¥×¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤É¤Á¤é¤Î°äÅÁ»Ò¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È´¤±ÌÓ¤ÎÎÌ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ö¥ë¥³ー¥È¤Î¾ì¹ç¤ÏÈ´¤±ÌÓ¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë
È´¤±ÌÓ¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥³ー¥È¤Î¸¤¼ï¤¬»ý¤Ä¡Ö¥¢¥ó¥Àー¥³ー¥È¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥ó¥Àー¥³ー¥È¤Ï¡¢µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆÂÎ²¹¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËÀ¸¤¨ÊÑ¤ï¤ëÀ¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥ó¥Àー¥³ー¥È¤ò»ý¤Ä¥À¥Ö¥ë¥³ー¥È¤Î¥Á¥ï¥ï¤Ï¡¢¤³¤ÎÌÓ¤¬À¸¤¨ÊÑ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂçÎÌ¤ÎÈ´¤±ÌÓ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Àー¥³ー¥È¤Ï½À¤é¤«¤¯ºÙ¤¤¤¿¤á¡¢²È¤ÎÃæ¤ËÉñ¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¼«¿È¤Î¥Á¥ï¥ï¤¬¤É¤Á¤é¤Î¥¿¥¤¥×¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÓ¤ò¤«¤Ê¬¤±¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÈéÉæ¤Î¶á¤¯¤ËÌÊÌÓ¤Î¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤¤ÌÓ¤¬Ì©½¸¤·¤ÆÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥í¥ó¥°¡¦¥¹¥àー¥¹¤ÎÈïÌÓ¤ÎÄ¹¤µ¤è¤Ã¤Æ¤âÈ´¤±ÌÓ¤ÎÎÌ¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¥Á¥ï¥ï¤Ë¤ÏÌÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¬°ã¤¦¡Ö¥í¥ó¥°¥³ー¥È¡×¤È¡Ö¥¹¥àー¥¹¥³ー¥È¡×¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈïÌÓ¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤¬´¶¤¸¤ëÈ´¤±ÌÓ¤Î°õ¾Ý¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¥ó¥°¥³ー¥È¥Á¥ï¥ï¤Î¾ì¹ç¡¢È´¤±¤¿ÌÓ¤¬Ä¹¤¤ÈïÌÓ¤ËÍí¤ß¤Ä¤¡¢¤¹¤°¤Ë¾²¤ØÍî¤Á¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ì¸«È´¤±ÌÓ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¤´¤Ã¤½¤ê¤ÈÌÓ¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹¡£°ìËÜ°ìËÜ¤ÎÌÓ¤¬Ä¹¤¤¤¿¤á¡¢ÁÝ½ü¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¹¥àー¥¹¥³ー¥È¥Á¥ï¥ï¤Ï¡¢È´¤±¤¿ÌÓ¤¬ÂÎ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ä¾ÀÜ¾²¤ËÍî¤Á¤Þ¤¹¡£ÌÓ¤¬Ã»¤¯¹Å¤¤¤¿¤á¡¢¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ä¥½¥Õ¥¡¡¢ÍÎÉþ¤Ê¤É¤ÎÉÛÀ½ÉÊ¤Ë»É¤µ¤ë¤è¤¦¤ËÉÕÃå¤·¡¢¼è¤ê½ü¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¾ï¤ËÈ´¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤è¤ê¤âÈ´¤±ÌÓ¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë»ô¤¤¼ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö´¹ÌÓ´ü¡×¤ÏÈ´¤±ÌÓ¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë
¥À¥Ö¥ë¥³ー¥È¤Î¥Á¥ï¥ï¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¤Ë2²ó¡¢ÆÃ¤ËÈ´¤±ÌÓ¤¬Áý¤¨¤ë¡Ö´¹ÌÓ´ü¡Ê¤«¤ó¤â¤¦¤¡Ë¡×¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ç¤¢¤ë½Õ¤È½©¤Ë¡¢ÂÎ²¹Ä´Àá¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¥¢¥ó¥Àー¥³ー¥È¤¬¤´¤Ã¤½¤ê¤ÈÀ¸¤¨ÊÑ¤ï¤ë»þ´ü¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½Õ¤Ë¤Ï¡¢Åß¤Î´¨¤µ¤«¤éÂÎ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÝ²¹À¤Î¹â¤¤ÅßÌÓ¡Ê¥¢¥ó¥Àー¥³ー¥È¡Ë¤¬È´¤±Íî¤Á¡¢ÄÌµ¤À¤ÎÎÉ¤¤²ÆÌÓ¤ËÀ¸¤¨ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë½©¤Ë¤Ï¡¢²ÆÌÓ¤¬È´¤±¤Æ¡¢´¨¤µ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÅßÌÓ¤¬À¸¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´¹ÌÓ´ü¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÎÌ¤ÎÌÓ¤¬È´¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËÆþÇ°¤Ê¥±¥¢¤ÈÁÝ½ü¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ï¥ï¤ÎÈ´¤±ÌÓÂÐºö
¥Á¥ï¥ï¤ÎÈ´¤±ÌÓ¤ò´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢È´¤±ÌÓ¤ÎÎÌ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¡¢¼¼Æâ¤Ç¤ÎÈô»¶¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºöÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Þ¤á¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ÇÈ´¤±ÌÓ¤ò¸º¤é¤¹
ºÇ¤â´ðËÜÅª¤Ç¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ´¤±Íî¤Á¤¿ÌÓ¤äÈ´¤±¤«¤±¤ÎÌÓ¡Ê»àÌÓ¡Ë¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢Éô²°¤Ë»¶¤é¤Ð¤ë¤Î¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈéÉæ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë»É·ã¤·¤Æ·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢·ò¹¯¤ÊÈïÌÓ¤Î°éÀ®¤ò½õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤Î¥Á¥ï¥ï¤Ë¤Ï¡¢ÌÓ¤ÎÍí¤Þ¤ê¤òÍ¥¤·¤¯¤Û¤°¤¹¡Ö¥Ô¥ó¥Ö¥é¥·¡×¤ä¡¢¥¢¥ó¥Àー¥³ー¥È¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥«ー¥Ö¥é¥·¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥¹¥àー¥¹¥³ー¥È¤Î¥Á¥ï¥ï¤Ë¤Ï¡¢ÈéÉæ¤ò½ý¤Ä¤±¤Ë¤¯¤¤¡Ö¥é¥Ðー¥Ö¥é¥·¡×¤ò»È¤¤¡¢¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´¹ÌÓ´ü¤Ë¤ÏËèÆü¡¢ÄÌ¾ï´ü¤Ç¤â½µ¤Ë¿ô²ó¹Ô¤¦¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
Äê´üÅª¤Ê¥·¥ã¥ó¥×ー¤ÇÈ´¤±ÌÓ¤òÀö¤¤Î®¤¹
¥·¥ã¥ó¥×ー¤â¡¢È´¤±ÌÓÂÐºö¤Ë¤ÏÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ï¼è¤ê½ü¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÎÌ¤Î»àÌÓ¤ò°ìÅÙ¤ËÀö¤¤Î®¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£È´¤±ÌÓ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥·¥ã¥ó¥×ー¤Î¤·¤¹¤®¤Ï¡¢ÈéÉæ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÈé»é¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÈéÉæ¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥ó¥×ー¤ÎÉÑÅÙ¤Ï·î¤Ë1²óÄøÅÙ¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¡¢ÈéÉæ¤¬¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ê¥Á¥ï¥ï¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Äã»É·ã¤ÇÊÝ¼¾À®Ê¬¤ÎÆþ¤Ã¤¿¸¤ÍÑ¥·¥ã¥ó¥×ー¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥¢¥í¥¨¤ä¥»¥é¥ß¥ÉÇÛ¹ç¤Î¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ê¤É¡¢Äã»É·ã¤ÇÊÝ¼¾À¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÍÎÉþ¤Î³èÍÑ¤ÇÈ´¤±ÌÓ¤ÎÈô»¶¤òËÉ¤°
¥Á¥ï¥ï¤ËÍÎÉþ¤òÃå¤»¤ë¤³¤È¤â¡¢È´¤±ÌÓ¤ÎÈô»¶¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£ÍÎÉþ¤¬È´¤±¤¿ÌÓ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥½¥Õ¥¡¤ä¥«ー¥Ú¥Ã¥È¡¢»ô¤¤¼ç¤Î°áÎà¤ËÌÓ¤¬ÉÕÃå¤¹¤ë¤Î¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢³°½Ð»þ¤äÍèµÒ¤¬¤¢¤ëºÝ¤ËÍ¸ú¤ÊÂÐºö¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä¹»þ´ÖÍÎÉþ¤òÃå¤»¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢Ç®¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¾ø¤ì¤¿¤ê¡¢À¸ÃÏ¤È¤ÎËà»¤¤ÇÈéÉæ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈéÉæ¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÄÌµ¤À¤ÎÎÉ¤¤ÌÊ¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¤òÁª¤Ó¡¢¼¼Æâ¤Ç¤ÏÄê´üÅª¤ËÉþ¤òÃ¦¤¬¤»¤ÆÈéÉæ¤òµÙ¤Þ¤»¤ë»þ´Ö¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Á¥ï¥ï¤ÎÈ´¤±ÌÓ¤ÎÁÝ½üÊýË¡
Æü¡¹¤ÎÂÐºö¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÁÝ½üÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¡¢¥Á¥ï¥ï¤È²÷Å¬¤ËÊë¤é¤¹¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¼¼Æâ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿È´¤±ÌÓ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ä¾²¤Ë¤ÏÁÝ½üµ¡¤ÈÇ´Ãå¥¯¥êー¥Êー
¾²¤ä¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ÎÁÝ½ü¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢ÁÝ½üµ¡¤ÈÇ´Ãå¥¯¥êー¥Êー¤Ç¤¹¡£ÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ëºÝ¤Ï¡¢ÌÓ¤ÎÎ®¤ì¤ËµÕ¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤«¤±¤ë¤È¡¢Á¡°Ý¤Î±ü¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÀÌÓ¤âµÛ¤¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ËÍí¤ß¤Ä¤¤¤¿ÌÓ¤Ï¡¢ÁÝ½üµ¡¤ÎÁ°¤Ë¥´¥à¼êÂÞ¤ò¤Ï¤á¤¿¼ê¤Ç±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤³¤¹¤ë¤È¡¢ÀÅÅÅµ¤¤ÇÌÓ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ë¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤²¤ËÇ´Ãå¥¯¥êー¥Êー¤ò»È¤¨¤Ð¡¢»Ä¤Ã¤¿ºÙ¤«¤¤ÌÓ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÉÛÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¥´¥àÀ½ÉÊ¤äÀìÍÑ¥Ö¥é¥·¤¬¸ú²ÌÅª
¥½¥Õ¥¡¤ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¼Ö¤Î¥·ー¥È¤Ê¤É¡¢ÉÛÀ½ÉÊ¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Á¥ï¥ï¤ÎÃ»¤¤ÌÓ¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¼è¤ê½ü¤¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¥´¥àÀ½¤ÎÀ½ÉÊ¤¬Èó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¿å¤ÇÇ¨¤é¤·¤Æ¸Ç¤¯¹Ê¤Ã¤¿¥´¥à¼êÂÞ¤Ç¤Ê¤Ç¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤¤è¤¦¤ËÌÓ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÓÀìÍÑ¤Î¥Ö¥é¥·¤ä¥ï¥¤¥Ñー¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¸¶Íý¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢°ì¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¶õµ¤Ãæ¤ËÉñ¤¦ÌÓ¤Ë¤Ï¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤â
È´¤±ÌÓ¤Ï¾²¤ËÍî¤Á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤ÎÆ°¤¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÉ÷¤Ç¶õµ¤Ãæ¤Ë¤âÉñ¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ò»ý¤Ä²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¤è¤ê¥¯¥êー¥ó¤Ê¼¼Æâ´Ä¶¤òÊÝ¤Á¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ÎÆ³Æþ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÓ¤ä¥Õ¥±¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë½¸¤á¤ëµ¡Ç½¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´²ÈÄí¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉÂµ¤¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤Î¥Á¥ï¥ï¤ÎÈ´¤±ÌÓ¤ËÃí°Õ
´¹ÌÓ´ü°Ê³°¤Î»þ´ü¤ËÂçÎÌ¤ËÌÓ¤¬È´¤±¤¿¤ê¡¢°ìÉôÊ¬¤À¤±¤¬ÆÅ¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ¸¤¨ÊÑ¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÂµ¤¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¥µ¥¤¥ó¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ì¥ë¥®ーÀÈéÉæ±ê¤äÇ¿Èé¾É¤Ê¤É¤Î¡ÖÈéÉæÉÂ¡×
ÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤ò¼¹Ù¹¤ËçÓ¤á¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤òÁß¤¤à¤·¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÈéÉæ¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®ーÀÈéÉæ±ê¤ä¥Î¥ß¥¢¥ì¥ë¥®ー¡¢ºÙ¶Ý´¶À÷¤Ë¤è¤ëÇ¿Èé¾É¡Ê¤Î¤¦¤Ò¤·¤ç¤¦¡Ë¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¶¯¤¤¤«¤æ¤ß¤«¤éÃ¦ÌÓ¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ã¦ÌÓÉôÊ¬¤ÎÈéÉæ¤ËÀÖ¤ß¡¢È¯¿¾¡¢¥Õ¥±¡¢¤Ù¤¿¤Ä¤¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁáµÞ¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Äã²¼¾É¤Ê¤É¤Î¡ÖÆâÊ¬Èç·Ï¤ÎÉÂµ¤¡×
¤«¤æ¤ß¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÂÎ¤Îº¸±¦ÂÐ¾Î¤ËÌÓ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂÐ¾ÎÀÃ¦ÌÓ¡×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢ÆâÊ¬Èç·Ï¤ÎÉÂµ¤¤¬µ¿¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¡¢¹Ã¾õÁ£¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¡Ö¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Äã²¼¾É¡×¤ä¡¢Éû¿ÕÈé¼Á¥Û¥ë¥â¥ó¤¬²á¾ê¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¯¥Ã¥·¥ó¥°¾É¸õ·²¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÉÂµ¤¤Ï¡¢Ã¦ÌÓ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¸µµ¤¾Ã¼º¡¢ÂÎ½ÅÁý²Ã¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤ä¡Ö±ÉÍÜÉÔÂ¡×¤Ë¤è¤ëÃ¦ÌÓ¤Î²ÄÇ½À¤â¡¦¡¦¡¦
¥Á¥ï¥ï¤ÏÈó¾ï¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¸¤¼ï¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤äÄ¹»þ´Ö¤ÎÎ±¼éÈÖ¤Ê¤É¡¢¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¤ÇÃ¦ÌÓ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Î°ìÉô¤ò²á¾ê¤ËçÓ¤áÂ³¤±¤ë¡ÖçÓÀÈéÉæ±ê¡Ê¤·¤»¤¤¤Ò¤Õ¤¨¤ó¡Ë¡×¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ÎÌÓ¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÅ¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£çÓÀÈéÉæ±ê¤È¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎ¤Î°ìÉô¤ò²á¾ê¤ËçÓ¤áÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÈéÉæ¤¬±ê¾É¤òµ¯¤³¤¹¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õー¥É¤¬ÂÎ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÈïÌÓ¤Î·ò¹¯¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¡¢ÌÓ±ð¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÓ¤¬È´¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ï¥ï¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤âÈ´¤±ÌÓ¤¬Â¿¤¤¡©
¶áÇ¯¿Íµ¤¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¸¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¸¤¤Î¤É¤Á¤é¤ÎÌÓ¼Á¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È´¤±ÌÓ¤ÎÎÌ¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥ï¥ï¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¸¤¤ÎÈ´¤±ÌÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ï¥×ー¡Ê¥Á¥ï¥ï¡ß¥È¥¤¡¦¥×ー¥É¥ë¡Ë
È´¤±ÌÓ¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¸¤¼ï¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥È¥¤¡¦¥×ー¥É¥ë¤È¥Á¥ï¥ï¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£¥È¥¤¡¦¥×ー¥É¥ë¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥³ー¥È¤Ç´¬¤ÌÓ¤ÎÀ¼Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¾ì¹ç¤Ï¡¢È´¤±ÌÓ¤Ï¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Á¥ï¥ï¤Î¥À¥Ö¥ë¥³ー¥È¤ÎÀ¼Á¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÈ´¤±ÌÓ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸ÄÂÎº¹¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¥ß¥Ã¥¯¥¹¸¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Á¥ï¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Á¥ï¥ï¡ß¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥É¡Ë
¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¦¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥É¤â¡¢¥Á¥ï¥ï¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥À¥Ö¥ë¥³ー¥È¤Î¸¤¼ï¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¥ï¥ï¤È¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥É¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ï¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÈ´¤±ÌÓ¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë´¹ÌÓ´ü¤Ë¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀËÉÙ¤Ê¥¢¥ó¥Àー¥³ー¥È¤¬È´¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿È´¤±ÌÓÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥á¥Á¥ï¡Ê¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¡ß¥Á¥ï¥ï¡Ë
¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤Ï¡¢Ë¤«¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥À¥Ö¥ë¥³ー¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¸¤¼ï¤Ç¤¢¤ê¡¢È´¤±ÌÓ¤ÎÂ¿¤µ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤È¥Á¥ï¥ï¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥á¥Á¥ï¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢È´¤±ÌÓ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¸¤¼ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ö¥ë¥³ー¥È¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë´¹ÌÓ´ü¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÌ¤ÎÌÓ¤¬È´¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Þ¤á¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
¥Á¥ï¥ï¤ÎÈ´¤±ÌÓ¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥³ー¥È¤«¥·¥ó¥°¥ë¥³ー¥È¤«¤È¤¤¤¦ÈïÌÓ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢°ì³µ¤Ë¡ÖÂ¿¤¤¡¦¤Ò¤É¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·°¦¸¤¤¬È´¤±ÌÓ¤ÎÂ¿¤¤¥À¥Ö¥ë¥³ー¥È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤äÄê´üÅª¤Ê¥·¥ã¥ó¥×ー¤È¤¤¤Ã¤¿Àµ¤·¤¤¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢È´¤±ÌÓ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¡¢ÁÝ½ü¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é°¦¸¤¤ÎÈïÌÓ¤ÈÈéÉæ¤Î¾õÂÖ¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´¹ÌÓ´ü¤È¤Ï°ã¤¦°Û¾ï¤ÊÃ¦ÌÓ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ÂÐºö¤äÃÎ¼±¤ò³èÍÑ¤·¡¢°¦¸¤¤È¤Î²÷Å¬¤Ç·ò¤ä¤«¤ÊËèÆü¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)