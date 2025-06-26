ドコモ「d払い」自治体キャンペーン、7月は相模原市や福岡・南区など最大100％還元
NTTドコモは、2025年7月から、新たに6件の地域・商店街で「d払い」キャンペーンを実施する。対象エリアおよび対象店舗での「d払い」による支払いで、dポイントの還元を受けられる。
新たにキャンペーンが始まる地域は、島根県出雲市、神奈川県相模原市、福岡県福岡市南区、山梨県中巨摩郡昭和町、岡山県岡山市北区、滋賀県大津市。自治体 期間 キャンペーン名 還元率 島根県出雲市 7月1日～31日 出雲大社正門前商店街限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン 1等：100％
2等：50％
3等：10％
4等：1％
1回あたり上限3万ポイント
期間あたり上限3万ポイント 神奈川県相模原市 7月1日～31日 第3弾！相模大野４商店街限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン 福岡県福岡市南区 7月1日～31日 高宮商店街限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン 山梨県中巨摩郡昭和町 7月4日～8月3日 昭和町商工会×ドコモ 「d払いでお得にお買物を楽しもう」キャンペーン！ 岡山県岡山市北区 7月18日～8月17日 岡山市4商店街(表町・奉還町・岡山駅前・医大前)限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン 滋賀県大津市 7月19日～8月18日 1か月限定！大津市 石山・膳所エリアで"d払い決済するだけで"得するチャンス