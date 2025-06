YouTubeがYouTubeショートにGoogleの動画生成AI「Veo 3」を統合すると発表しました。Neal Mohan at Cannes Lions 2025: What 20 years of YouTube reveals about creativity’s future - YouTube Bloghttps://blog.youtube/news-and-events/neal-mohan-cannes-2025/

Veo 3 has digested the mother lode of ASMR content on YouTube making it an AI ASMR machine.



This one got 3.1M likes and 12k comments in 3 days.



Every popular YouTube format is about to get its impossible AI remix. pic.twitter.com/XVqky2KI4U— Bilawal Sidhu (@bilawalsidhu) June 17, 2025

YouTube to Add Google Veo 3 AI Video Tool to Shortshttps://www.hollywoodreporter.com/business/digital/youtube-add-google-veo-3-shorts-ai-1236293135/Get ready for a lot more AI slop invading your YouTube Shorts - Android Authorityhttps://www.androidauthority.com/youtube-shorts-veo-3-integration-3568804/YouTubeのニール・モーハンCEOが、2025年のカンヌライオンズ 国際クリエイティビティ・フェスティバルに出席し、基調講演を行いました。この講演の中で、モーハンCEOは「クリエイターが未来の姿を私たちに示すもうひとつの重要な方法が、AIです」と言及。そして、Googleの動画生成AIであるVeo 3を2025年夏後半にYouTubeショートに統合することを発表しました。モーハンCEOは「Veo 3のようなAIツールが、誰もが探求できる新たな創造の道を切り開くと信じています」と語っています。さらに、モーハンCEOは「例えば、言語は世界中の視聴者を獲得する上で最大の障壁のひとつです。YouTubeの自動吹き替え機能は、既に9言語に動画を翻訳しており、近日中にさらに11言語に対応予定です。これにより、クリエイターやブランドがリーチできる潜在的な視聴者層が飛躍的に増加します。クリエイターがこの機能を使い始めてから6カ月が経ちましたが、すでに2000万本以上の動画にAIを使った吹き替えが行われています。AIの可能性は無限です」と語り、AIツールがYouTubeのクリエイターのさらなる可能性を切り開くことができると指摘しました。YouTubeはすでにDream Screenの背景生成ツールにVeoを使用していますが、新たに統合されることとなるVeo 3はより強力な動画生成AIです。Veo 3でどんな動画が生成できるのかは以下の通り。以下は「ミディアムショットに老船員が映っています。青いニット帽が彼の目に影を落とし、濃い灰色の髭が顎を隠しています。彼はパイプを片手に持ち、船の手すりの向こうの荒れ狂う灰色の海を指さしています。そして『海は力強く、荒々しく、制御不能だ。そして、光が差し込むたびに、海はあなたの畏敬の念を掻き立てるのだ』と発言します」というプロンプトで生成された動画です。Veo 3 デモ | 船乗りと海 - YouTubeTikTokやInstagram Reelsといったショート動画プラットフォームと競うため、YouTubeショートは必要不可欠な存在となっています。YouTubeは2021年にYouTubeショートを開始しており、モーハンCEOによるとYouTubeショートは基調講演の時点で1日平均2000億回以上の再生数を記録しているそうです。なお、2024年3月時点でのYouTubeショートの平均動画再生数は700億回だったため、1年ちょっとで1日の動画再生数が186%も増加したということになります。なお、YouTubeショートは2025年3月末から再生回数のカウント方法を「一瞬でも表示されたら1回再生と数える」に変更しています。YouTubeショートの視聴回数が「一瞬でも表示されたら1回再生と数える」という方式に変更 - GIGAZINE