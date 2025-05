メールの返信を書くにあたっては、これまでの文脈を確認したり、ファイルに埋もれている詳細をチェックしたりすることで、意外と時間を取られてしまいがち。また、思い通りの文面を作るのにも時間がかかります。こうした状況を改善する機能として、Googleが「パーソナライズドスマート返信機能」をGmailに搭載することを表明しました。Introducing new ways Gemini in Workspace helps you do your best work | Google Workspace Blog

https://workspace.google.com/blog/product-announcements/new-ways-to-do-your-best-work?hl=enReclaiming your time with Gemini in Gmail - YouTubeGmailには2016年から「スマート作成」機能が搭載されていて、メールを簡単に作成できるようになっています。GmailのInboxウェブ版に「Smart Reply(自動予測返信)」の機能が実装される - GIGAZINE「パーソナライズドスマート返信」はさらに一歩踏み込んだ機能です。例では、ユーザーのステファニーさんが、エリックさんから送られてきたメールへどう返信すべきかという案が3種類提示されています。青くハイライトされた部分は、過去のステファニーさんの文体を参考にしたもの。緑色にハイライトされた部分は、過去にすステファニーさんが送ったメールの文面を参考にしたもの。黄色くハイライトされた部分は、ステファニーさんのGoogleドライブ内にあったファイルを参考に書かれたものです。このようにして、適切で的確な返信案が作成されるので、必要な部分を手直しして送信すればOKというわけです。また、新たに「Gmailで直接スケジュールの予約をする」という機能も追加されます。先ほどと同様に返信を作成。メール作成メニューの中にカレンダーアイコンが出現。クリックすると、「ブッキングページを挿入」などのメニューが出現。「Large dog - Full grooming(大型犬とフルグルーミング)」という予定をGmailだけで予約することができました。さらに「単一コマンドで受信トレイを片付ける」という機能も登場。受信トレイの右側にGeminiが表示されています。プロンプト入力フォームに「Archive all of my appointment booked confirmations from last month(先月の予約確認メールをすべてアーカイブする)」と入力。すると、Geminiが受信トレイ内の検索を開始。該当する64件のメールを表示するボタンがGeminiに出現。まとめてアーカイブすることができます。「パーソナライズドスマート返信」は2025年内後半、「Gmailで直接予約」と「受信トレイ片付け」は次の四半期(2025年7月〜9月)に搭載予定だとのことです。