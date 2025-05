ずっと鮮度をキープ！コスモライフ「家族の天然水 CosmoWater(コスモウォーター)」

コスモライフの宅配型ウォーターサーバー「家族の天然水 CosmoWater(コスモウォーター)」が、国内すべての採水地で、モンドセレクション2025年度「最高金賞」を受賞しました。

近年、PFAS(有機フッ素化合物)をはじめとする“お水の安全性”への関心が高まっている中で、同社はブランド誕生以来、国内にある3つの水源の選定からボトリング、品質管理に至るまで、真摯にお水のおいしさと安全性に向き合ってまいりました。

このような長年にわたる取り組みが評価され、今回、同社では初となる国内すべての採水地にて、最高金賞受賞に至りました。

2012年に初めてモンドセレクションに出品してから、2025年で13年連続の受賞(金賞・最高金賞等)となります。

今回の受賞を励みとして、これからもおいしさと安全にこだわった天然水をお客さまへお届けします。

■モンドセレクションとは

1961年にベルギーの首都ブリュッセルで設立された国際的な品質評価機関です。

味、匂い、栄養、パッケージの表示内容など、専門家によって厳格な基準に基づいて商品が評価されます。

モンドセレクションの優秀品質ラベルは、高品質な製品を認定するものとして世界的に認知されています。

■安心で安全なお水をお届けするための取り組み

コスモウォーターでは、お客様にいつでも安心で安全なおいしいお水をお届けするため、以下のような取り組みを実施しています。

安心で安全なお水をお届けするための取り組み

(1)汲みたての天然水をご自宅まで直送

同社では新鮮な天然水をお届けするために、オートメーション化された工場でボトリングを行うことで、採水から48時間以内のスピード出荷を実現しています。

また、人や環境にやさしいサステナブルな取り組みとして、お客さまのお届け地域に応じて、同社が最適な採水地を指定し、新鮮な天然水をお届けする「地産地消方式」を採用しています。

(2)ずっと鮮度をキープ!ボトリングしてからも鮮度を保つ「密閉型ワンウェイボトル」の採用

コスモウォーターの水ボトルは、使った分だけボトルが収縮するので、ボトリングされた天然水が外気に触れにくく、鮮度をずっと保つことができます。

また、ウォーターサーバー本体には、取り込む空気をクリーンにする特許技術「クリーンエアシステム」を搭載。

最後の一滴までおいしいお水にこだわっています。

(3)徹底した衛生・品質管理

コスモウォーターでは、すべての採水地で定期的な水質検査を実施しています。

日々、汲み上げられる天然水の水質チェックや、不純物混入の検査などにも取り組んでいます。

なお、これまでにPFAS(PFOS/PFOA)および放射性物質が確認されたことはありません。

このような徹底した衛生・品質管理による「お水のおいしさ」は、モンドセレクションでも高く評価いただいています。

■【おかげさまでブランド誕生20周年】家族の天然水 コスモウォーター

「どんなときもおいしくて安心できるお水をお客様や大切なご家族にお届けしたい。

」

そんな変わらない想いを胸に、コスモウォーターは、2025年でブランド誕生20周年を迎えました。

家族の天然水 コスモウォーター

コスモウォーターは、ブランド誕生以来、「家族みんなが使いやすいウォーターサーバー」と「安全でおいしい天然水」をお届けし、20年間愛されるロングセラーブランドとして成長してきました。

〜 選ばれて20年。

コスモウォーターの実績 〜

人気の「smartプラス」シリーズは、その機能性だけではなく、重たい水ボトルを足元で交換できるというユニバーサルなデザインが評価され、2019年にグッドデザイン賞を受賞しました。

また、天然水は、おいしさや安全性への取り組みが高く評価され、米国やイタリアの国際的な品評会においても最高賞を受賞しています。

※モンドセレクション2025(最高金賞)

※International Taste Awards 2021(Golden Drop)

※Berkeley Springs International Water Tasting2020(1st)

これからも、ウォーターサーバーと天然水を通じて、お客さまや大切なご家族の暮らしに「安心」と「快適」をお届けしていきます。

