TVアニメ「リコリス・リコイル」よりトレーディング「アクリルマスコット」、「B8硬質カードケース」が予約開始
AMNIBUSは、TVアニメ「リコリス・リコイル」のトレーディンググッズ「ちびとこ アクリルマスコット」と「ちびとこ B8硬質カードケース」を同社通販サイトにて5月8日より予約受付を開始した。
本商品は新たに描き起こした錦木千束、井ノ上たきな、中原ミズキ、クルミ、ミカ、真島、ロボ太、吉松シンジが歩いているちびキャラを使用したアクリルマスコットとB8硬質カードケース。
アクリルマスコットは厚さ8mmのアクリルとなっており、台座無しで自立。そのまま飾ったり、並べることもできる。
B8硬質カードケースはB8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースとなっている。
トレーディング ちびとこ アクリルマスコット
9月上旬 発送予定
価格： 880円（単品）
7,040円（BOX）
※2025年6月18日までに当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「錦木千束&井ノ上たきな ちびとこ アクリルマスコット AMNIBUS限定特典」が付属
トレーディング ちびとこ B8硬質カードケース
9月上旬 発送予定
価格： 660円（単品）
5,280円（BOX）
※2025年6月18日までに当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「錦木千束&井ノ上たきな ちびとこ B8硬質カードケース AMNIBUS限定特典」が付属
【予約開始】TVアニメ「リコリス・リコイル」より「トレーディング ちびとこ アクリルマスコット」「トレーディング ちびとこ B8硬質カードケース」の予約受付を開始しました！AMNIBUS限定特典もございます！この機会にぜひご予約ください！https://t.co/8XgHlQEbfG #リコリコ pic.twitter.com/aiayjigOyV- AMNIBUS（アムニバス） (@AMNIBUS) May 8, 2025
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