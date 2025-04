大人気TNTがぬいぐるみに！「フリューくじ　マインクラフト」5月10日発売

フリュー株式会社は、世界的な人気を誇るゲーム「Minecraft(マインクラフト)」をテーマにした新作くじ「フリューくじ マインクラフト わくわくBOX」を、5月10日よりファミリーマート、ホビーショップ、書店などで順次発売することを発表した。

価格は1プレイ680円(税込)で、無くなり次第終了となる。

「フリューくじ マインクラフト わくわくBOX」は、通常のくじとは異なり等賞の差を設けず、ハズレなしで楽しめるのが特徴だ。くじを引くと「ブロックデザインBOX」が当たり、その中には「つながるラバーストラップ」がランダムで1個封入されている。

「ブロックデザインBOX」は、ゲーム内でお馴染みのTNTや草ブロック、ダイヤモンド鉱石、チェスト、エンダーチェストなど、全9種類が用意されており、卓上の収納ボックスとして使用できるほか、積み重ねたり並べたりしてディスプレイとして楽しむこともできる仕様となっている。

中に入っている「つながるラバーストラップ」は、クリーパーやエンダーマン、ゾンビ、ネコなどをモチーフにした全12種類が揃っており、ストラップ同士を連結して自分だけの組み合わせを作ることも可能。

さらに、最後のくじを引いた人には「ラストゲット」賞として、マインクラフトファンに人気の高いTNTをモチーフにした「大きなTNTぬいぐるみ」がプレゼントされる。このぬいぐるみは高さ・幅・奥行約25センチのビッグサイズで、抱き心地の良いクッションとしても、インテリアアイテムとしても存在感を発揮すること間違いなし。また、抽選で50名に「ダブルゲット」賞として同じ「大きなTNTぬいぐるみ」が当たる企画も実施される。

「Minecraft(マインクラフト)」は、オープンワールドのサンドボックスゲームで、世界累計販売本数が3億本を超える、世界で最も売れているゲーム。プレイヤーは創造力を駆使してブロックを組み立てたり、探検しながらサバイバルに挑戦することができ、子どもから大人まで幅広い世代に愛され続けている。

一方、「フリューくじ」はフリュー株式会社が展開するハズレなしのオリジナルくじで、人気アニメやゲームのキャラクターグッズを中心に、ファン心をくすぐるオリジナリティ溢れる商品を提供している。

